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Dünya

“Pakistan bugün Zainab’ın tabutunun ağırlığı altında ezildi”

İstanbul, 12 Ocak (DHA) - Pakistan’ın Samaa Televizyonu sunucusu Kiran Naz, yedi yaşındaki Zainab Ansari’nin cinayetine dikkat çekmek için kendi kızı ile yayına çıktı

12 Ocak 2018 16:56

İstanbul, 12 Ocak (DHA) - Pakistan’ın Samaa Televizyonu sunucusu Kiran Naz, yedi yaşındaki Zainab Ansari’nin cinayetine dikkat çekmek için kendi kızı ile yayına çıktı.
İzleyicilerin karşısına bir spiker değil, bir anne olarak çıktığını söyleyen Naz, “Tabut ne kadar küçükse yükü o kadar ağır oluyor. Pakistan bugün Zainab’ın tabutunun ağırlığı altında ezildi” dedi.
Pencab Eyaleti’nin yönetim merkezi olan Lahor’un yüksek mahkemesi Perşembe günü Pencab Genel Müfettişine olayın sorumlusunun 36 saat içinde yakalanması emrini verdi.
Pencab Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada altı ayrı olayda olay yerinde aynı kişiye ait DNA örnekleri bulunduğunu ve saldırganın yakalanması için dikkatli bir çalışma yürütüldüğü ifade edildi.
 

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