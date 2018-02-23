Pakistan borsası "FATF kara listesine girecek" söylentileriyle çakıldı

Hilal Sarı / İstanbul, 23 Şubat (DHA) - Pakistan Borsası PSX, Pakistan’ın Mali Eylem Görev Gücü kara listesine alınacağı söylentilerinin ardından çakıldı; KSE 100 Endeksi 500 puandan fazla düştü.

Dawn’da yer alan habere göre Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) bünyesinde faaliyet gösteren ve kara para aklama ile mücadele edilmesi için kurulan Mali Eylem Görev Gücü\'nün (Financial Action Task Force - FATF) Pakistan’ı kara listeye alacağı söylentileriyle Pakistan Borsası büyük kayıplar yaşadı.

Günün ilk işlem saatlerinde 101 puan yükselen endeks öğleden sonraki seansın ilk birkaç dakikasında 508 puan birden düştü. Gün içi 766 puana kadar yükselen Pakistan Borsası’nda toplam değeri 48.81 milyon dolar değerinde 74 milyon hisse işlem görüyor.

Pakistan yetkilileri ve Batılı diplomatlara göre FATF’nin kara listesine alınırsa Pakistan ekonomisi yabancı yatırımcı ve şirketleri ülkeye çekmekte daha da zorlanacak.

Pakistan Dışişleri Bakanı Khawaja M. Asif Twitter’dan yaptığı bir paylaşımda FATF’nin 20 Şubat toplantısında ülkenin kara listeye alınmasına ilişkin kararın üç ay ertelenmesi için ikna ettiklerini duyurdu, kararın oy birliğiyle alınmadığı için yeni bir rapor hazırlanacağını ve değerlendirileceğini söyledi. (Fotoğraflı)