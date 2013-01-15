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Dünya

Pakistan Başbakanı 'Türklerden rüşvet alınca tutuklandı' iddiası

İtalyan haber ajansı, Anayasa Mahkemesi tarafından Başbakan Raja Pervez Eşref hakkında, bir Türk enerji firmasından rüşvet aldığı gerekçesiyle tutuklama kararı alındığını duyurdu

15 Ocak 2013 19:52

Pakistan'da Anayasa Mahkemesi'nin yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle hakkında tutuklama kararı verdiği Başbakan Raja Pervez Eşref'in su ve enerji bakanı olduğu dönemde Türk şirketinden rüşvet aldığı iddia edildi.

İtalyan haber ajansı ANSA, Anayasa Mahkemesi tarafından Başbakan Raja Pervez Eşref hakkında, bir Türk enerji firmasından rüşvet aldığı gerekçesiyle tutuklama kararı alındığını duyurdu.

Haberde 10 binlerce Pakistanlının dini lider Tahir-ul Kadir önderliğinde protesto yürüyüşünde bulunduğu belirtilerek, Eşref'le birlikte aralarında Su ve Enerji bakanının da bulunduğu 15 kişi hakkında tutuklama kararı çıkartıldığı ifade edildi.

Pakistan Başbakanı Eşref hakkında çıkartılan tutuklama kararının, mobil enerji üretimiyle ilgili bir ihalenin verilmesi için Türk şirketinden rüşvet aldığı ve ülkeyi zarara uğrattığı gerekçesiyle alındığı belirtildi.

Enerji alanında faaliyet gösteren Türk şirketi, Eşref’in Su İşleri ve Enerji Bakanılığı yaptığı 2010 yılında mobil enerji üretimini gerçekleştirmek üzere Pakistan'a gitmişti.

Pakistan'da bir milletvekilinin Eşref’in ihalede yolsuzluk yaptığı iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında, gemilerin bağlı olduğu şirkete 17.2 milyon dolarlık borç çıkartılmıştı.

Faiziyle 120 milyon doları bulan bu borç ödenene kadar gemilerin Pakistan’da alıkonulacağı açıklanmıştı. Olay iki ülke arasındaki ilişkilerin gerilmesine de neden olmuştu.

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