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Dünya

Pakistan'da mahkeme hükümeti düşürdü, başbakan tutuklandı

Pakistan Anayasa Mahkemesi, protesto gösterilerini de gerekçe göstererek hükümeti düşürdü, Başbakan Eşref tutuklandı

15 Ocak 2013 14:19

 

Pakistan Anayasa Mahkemesi, ülkede devam eden protesto gösterilerini de gerekçe göstererek Pakistan hükümetini düşürdü.
Görevine son verilen Başbakan Raja Pervez Eşref'in, polis tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme, Başbakan Eşref ve aralarında bakanların da bulunduğu 16 çalışma arkadaşı için tutuklama kararı çıkardı. Yüksek Mahkeme, Başbakan Eşref'in su ve enerji bakanı olduğu dönemde mobil enerji kiralama projelerinde yolsuzluk yaptığı ve ülkeyi büyük zarara uğrattığı gerekçesiyle tutuklama kararı aldığını açıkladı.  
Eşref'in yarın (16 Ocak 2013) mahkemeye çıkarılması bekleniyor.  Ülkede dün başlayan ve "Büyük Yürüyüş" adı verilen protestolar, başkent İslamabad'a ulaşmıştı. 
"Kur'an Yolu Hareketi" lideri Tahir-ul Kadri tarafından başlatılan protesto eylemlerinin mahkemenin kararında etkili olabileceği ifade edildi.
Pakistan Anayasa Mahkemesi, geçtiğimiz aylarda eski Başbakan Yusuf Rıza Gilani'nin de görevine son vermişti. 

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