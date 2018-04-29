Pakistan Başbakanı Şerif yolsuzluk kararından sonra istifa etti

Pakistan'da Yüksek Mahkeme, yolsuzluk soruşturmasının ardından Başbakan Navaz Şerif'in herhangi bir kamu görevinde bulunmasına yasak koydu. Kararın ardından Şerif istifa etti.

Karar, iki yıl önce ifşa edilen Panama belgelerinde Şerif'in ailesinin servetiyle ilgili soruşturmadan sonra alındı. Belgelerde Şerif'in çocukları bazı offshore şirketleriyle ilişkilendiriliyordu.

Beş üyeli mahkeme kararı oybirliğiyle aldı.

Yüksek Mahkeme yargıçlarından Ejaz Afzal Khan, Şerif'in "parlamentonun dürüst bir üyesi olma hakkı bulunmadığını" söyledi.

Pakistan İçişleri Bakanı Caudhry Nisar Ali Khan daha önce Şerif'e mahkemenin kararını kabul etme tavsiyesinde bulundu.

Mahkeme ayrıca Şerif, kızı Maryam ve kocası Safdar, Laliye Bakanı Ishaq Dar ve diğer bazı isimlere soruşturma açımlamsını istedi.

Üçüncü kez Başbakanlık görevini yürüten Şerif, bir yıldan kısa süre daha iktidarda kalsaydı, normal görev süresini tamamlamış ilk Pakistan Başbakanı olacaktı.

Şerif Kasım 1990 - Temmuz 1993 döneminde ve Şubat 1997'den Ekim 1999'daki kansız darbeyle devrilene kadar başbakanlık yapmıştı. Pakistan'da hiçbir sivil başbakan beş yıllık görev süresini tamamlayamadı.

Yolsuzluk iddiaları 1980'lerden bu yana Şerif'in peşini bırakmıyor. Panama belgelerinde dile getirilen iddiaların çoğu da 1990'ların ortalarındaki federal soruşturmada ele alınmıştı.

Nisan 2016'da ifşa edilen Panama belgelerinde, Şerif'in çocuklarının offshore şirketlere ve mal beyanında yer almayan varlıklara sahip oldukları belirtilmişti. Şirketlerin Londra dahil çeşitli yerlerde emlak satın almak için para aktarımında kullanıldığı iddia edilmişti.