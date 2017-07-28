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Deutsche Welle

Pakistan Başbakanı Şerif görevini bırakıyor

Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'in Yüksek Mahkeme'nin Başbakanı yolsuzluk iddiaları nedeniyle görevinden azledilmesi yönündeki kararının ardından görevden çekileceği açıklandı.

28 Temmuz 2017 15:09

Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'in Pakistan Yüksek Mahkemesi'nin, Şerif'in ailesinin servetine yönelik yolsuzluk soruşturması nedeniyle Şerif'i görevinden azletmesi sonrası görevden çekileceği açıklandı.

Şerif'in ofisinden yapılan açıklamada Başbakan'ın mahkeme kararıyla ilgili çekincelere rağmen görevden çekileceği belirtildi. Açıklamada Başbakan Şerif'in "hukuk devletine olan saygısından ötürü" böyle bir karar aldığının altı çizildi.

Pakistan Yüksek Mahkemesi Şerif ile ilgili kararını yolsuzluk soruşturmasının neticesinde Şerif'in servetinin ailesinden gelmiş olamayacağı yönünde çıkan sonuç üzerine aldığı bildirildi. Pakistan medyası Şerif ve ailesi hakkında cezai bir soruşturma da açılabileceğini bildirdi. Yüksek Mahkeme ayrıca ulusal yolsuzluk karşıtı büroya Şerif'e karşı suçlamaları araştırmasını istedi. Panama Belgeleri'nde Şerif'in çocuklarının adı geçmişti.

Yargıç Ejaz Afzal Khan, "O artık parlamentonun dürüst bir üyesi olma niteliğine sahip değil ve başbakanlık görevi de sona erecek" dedi.

Yüksek Mahkeme'nin Şerif ile ilgili soruşturma kapsamında ayrıca Maliye Bakanı İshak Dar'ı da görevden alan bir karar aldığı bildirildi.

Bu karar ile Pakistan'ın 70 yıllık tarihinde ikinci kez görevdeki bir başbakanı görevden almış oldu. 2012 yılında da o zamanki Başbakan Yusuf Rıza Gilani görevden alınmıştı. Başbakanlıkta üçüncü döneminde olan Navaz Şerif daha önce 1990-1993 ve 1997-1999 yılları arasında başbakanlık yapmış ancak darbeyle devrilmişti.

©Deutsche Welle Türkçe

AP, SSB/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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