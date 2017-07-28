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Dünya
Deutsche Welle

Pakistan Başbakanı Şerif görevden alındı

Pakistan Yüksek Mahkemesi Başbakan Nevaz Şerif'i yolsuzluk iddiaları nedeniyle görevden alınması yönünde bir karar aldığı bildirildi.

28 Temmuz 2017 14:03

Pakistan Yüksek Mahkemesi'nin, Başbakan Nevaz Şerif'in ailesinin servetine yönelik yolsuzluk soruşturması nedeniyle Şerif'i görevden alma yönünde bir karar aldığı bildirildi.

Yargıç Ejaz Afzal Khan, "O artık parlamentonun dürüst bir üyesi olma niteliğine sahip değil ve başbakanlık görevi de sona erecek" dedi.

Yüksek Mahkeme'nin Şerif ile ilgili soruşturma kapsamında ayrıca Maliye Bakanı İshak Dar'ı da görevden alan bir karar aldığı bildirildi.

Yüksek Mahkeme Şerif ile ilgili kararını yolsuzluk soruşturmasının neticesinde Şerif'in servetinin ailesinden gelmiş olamayacağı yönünde çıkan sonuç üzerine aldı. Pakistan medyası Şerif ve ailesi hakkında cezai bir soruşturma da açılabileceğini bildirdi.

Yüksek Mahkeme ayrıca ulusal yolsuzluk karşıtı büroya Şerif'e karşı suçlamaları araştırmasını istedi. Şerif'in Panama Belgeleri'nde çocuklarının adı geçmişti.

Bu karar ile Pakistan'ın 70 yıllık tarihinde ikinci kez görevdeki bir başbakanı görevden almış oldu. 2012 yılında da o zamanki Başbakan Yusuf Rıza Gilani görevden alınmıştı.

©Deutsche Welle Türkçe

AP/Reuters/AFP,SSB/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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