Pakistan Başbakanı İmran Han, tecavüz vakalarında kadınların kıyafetlerini suçladı; "Erkekler robot değil" dedi

Pakistan Başbakanı İmran Han, ülkedeki tecavüz vakalarına ilişkin kadınları suçlayarak "Eğer kadınlar bu kadar az kıyafet giyerse robot olmadıkları sürece erkeklerde bir etkisi olur" ifadelerini kullandı. Han'ın tecavüze uğrayanları suçlayan açıklamaları tepki çekti.

Axios'tan gazeteci Jonathan Swan'ın ülkede artan tecavüz vakalarıyla ilgili sorusunu yanıtlayan Pakistan Başbakanı İmran Han "Eğer bir kadın bu kadar az kıyafet giyiyorsa robot olmadıkları sürece erkeklerde etkisi olur. Bu sağduyu" dedi.

Pakistan İnsan Hakları Komisyonu ve onlarca kadın hakları grubu, Han'ın ifadelerine tepki gösteren ve özür talep eden bir açıklama yayımladı. Açıklamada "Bu tehlikeli derecede basitçe ve sadece kadınların 'bilen' kurbanlar, erkeklerin de 'çaresiz' saldırganlar olduğuna dair düşünceyi besliyor" ifadeleri yer aldı.

Pakistan'da Muslim Leaugue-Nawaz Partisi'nin başkan yardımcısı Maryam Nawaz, Han'ın tecavüzcüleri akladığını ve onun gibi insanların saldırganlarla aynı zihniyette olduğunu söyledi.

Han'ın açıklamalarının ardından Karachi ve Lahore kentlerinde hafta sonu protestoları planlandı.