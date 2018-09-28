Pakistan Başbakanı İmran Han, selefi Navaz Şerif'in mandalarını sattı

Pakistan'ın yeni Başbakanı İmran Han, eski Başbakan Navaz Şerif'e ait sekiz değerli mandayı sattı. İmhan Han, yolsuzlukla mücadelede reform vaadiyle göreve seçilmişti.

Başbakanlık konutunda tutulan mandaların Navaz Şerif ve ailesinin süt ihtiyacını karşılamak için beslendiği belirtiliyor. Ancak yeni Başbakan İmran Han, hükümetin "kemer sıkma politikaları" kapsamında mandaların satılması gerektiğine karar verdi.

İmran Han, yolsuzlukla mücadelede reform vaadiyle seçilmişti.

İktidara geldiğinden bu yana kemer sıkma politikası yürüten Han, karşıtları tarafından gösteriş yapmakla eleştiriliyor.

Eski kriket yıldızı, geçen Ağustos'ta 15 kilometre uzaktaki ofisine helikopterle gittiği ortaya çıkınca alay konusu olmuştu.

8 değerli manda 19 bin dolara satıldı

Mandaların açık arttırmada 19 bin dolara satıldığı belirtildi. Geçtiğimiz günlerde de aralarında kurşun geçirmez jiplerin de bulunduğu kamu malları satılmış ve 600 bin dolarlık gelir elde edilmişti.

Mandaların satılması özellikle yolsuzluk iddiaları yüzünden görevden alınan Navaz Şerif taraftarlarının ilgisini çekti.

Mandaların birine 2.500 dolar ödeyen Hasan Latif BBC Urduca'ya yaptığı açıklamada, zaten bir süt çiftliği bulunduğunu ve mandalardan birini şöhreti yüzünden almak istediğini söyledi.

Latif, "100'den fazla mandam var, ama ben liderim tarafından kullanılan bir manda almak istiyorum. Bu, onu onurlandırmak içindi. Fırsat bulursam kendisine hediye etmeye de çalışacağım" dedi.