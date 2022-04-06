Pakistan Başbakanı Imran Han'ın avukatları, Yüksek Mahkeme'de savunmalarına başladı

Pakistan Başbakanı Imran Han'ın avukatları, Yüksek Mahkeme'de, muhalefetin 'güven oylamasının engellenmesine' itirazlarına karşı savunmaya başladı. Avukatlar, teklifin anayasaya aykırı olduğunu ve siyasi kargaşaya yol açtığını söyledi.

Geçen hafta meclis çoğunluğunu kaybeden Pakistan Başbakanı Imran Han, Pazar günü, muhalefet tarafından kaybetmesi beklenen bir güven oylamasıyla karşı karşıya kaldı. Meclis Başkan Yardımcısı Kasım Suri, teklifin anayasaya aykırı bir komplo olduğu gerekçesiyle önergeyi reddederken, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi parlamentoyu feshetti.

Reuters'ta yer alan habere göre; Pazartesi günü, muhalefet, davayı görüşmeye başlayan Yüksek Mahkeme'deki 'oylamayı engelleme kararına' itiraz etti. Han'ın Tehreek-e-Insaf (Pakistan Adalet Hareketi) partisinin avukatları ise Çarşamba günü savunmalarına başladı.

Kararı ne zaman açıklayacağını bildirmeyen Yüksek Mahkeme heyetinin;

Parlamentoyu yeniden kurma,



- Yeni seçim çağrısında bulunma,



- Anayasayı ihlal ettiği tespit edilmesi durumunda Imran Han'ı iktidardan uzaklaştırılma,



- Han'ın parlamento işlerine müdahale etmesini engelleme kararını vermesi söz konusu.

Han'ın parlamentoyu feshetme ve genel seçim çağrısı kararı; Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin, Seçim Komisyonu'ndan Nisan ayından sonraki 90 gün içinde olması gereken bir oylama tarihi düşünmesini istemesiyle ilerliyor.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "Anayasanın genel seçim tarihini ilan etme görevini yerine getirebilmesi için Seçim Komisyonu ile istişare yapılması gerekiyor" denildi, ancak analistler, Yüksek Mahkeme'nin Han'a karşı vereceği kararın, onun erken seçim çağrısını da sorgulatacağı gerekçesiyle sürecin net olmadığını söyledi.

"Ordu, ABD'nin komplo kurduğunu söyleyip söylemediğini açıklamalı"

Muhalefetin üst düzey liderlerinden Meryem Navaz, Han'ın siyasi kazanımları için Ulusal Güvenlik Komitesi'ni kullandığını ifade ederken,"Ordu, ABD'nin, Han'ın belirttiği gibi, hükümeti devirmek için muhalefetle komplo kurduğunu üst düzey bir güvenlik toplantısında söyleyip söylemediğini kamuoyuna açıklamalıdır" dedi.

Konuyla ilgili bilgisi olan ve kimliğini açıklamayı reddeden bir yetkili ise; Han'ın söylediği komplo ile ilgili şikayetini doğrulamak için güvenilir bir kanıtın güvenlik kurumları tarafından bulunamadığını söyledi.

Pakistan Bilgi ve Yayıncılık Bakanı Çaudri Favad Hüseyin, konu ile ilgili yorum yapmadı.