T24 LogoT24 Logo
Gündem

Pakistan Başbakanı Abbasi T129 ATAK helikopteri ile uçacak

Tolga ÖZBEK/İSTANBUL (DHA)- D-8 zirvesinde temaslarda bulunmak için İstanbul'a gelen Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi, yarın Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TAI) tarafından geliştirilen T129 ATAK helikopteri ile uçacak

21 Ekim 2017 16:39

Tolga ÖZBEK/İSTANBUL (DHA)- D-8 zirvesinde temaslarda bulunmak için İstanbul\'a gelen Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi, yarın Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TAI) tarafından geliştirilen T129 ATAK helikopteri ile uçacak.
TAI test pilotuyla havalanacak olan Abbasi, Pakistan’ın yakından ilgilendiği helikopter ile uçuş tecrübesi yaşayacak. Pakistan’ın yeni başbakanı, geçtiğimiz aylarda da F-16 ile uçuş yapmıştı. İtalyan AgustaWestland imalatı olan helikopter, TAI tarafından geliştirildi. ATAK helikopterinin başta görev bilgisayarı başta olmak üzere avionik olarak adlandırılan elektronik sistemlerinin yazılım ve geliştirilmesi Aselsan tarafından yapıldı. Kara Kuvvetleri tarafından başta Güneydoğu olmak üzere aktif olarak kullanılan T129’tan bugüne kadar 24 adet teslim edildi.
TÜRKİYE VE PAKİSTAN T129 SATIŞI İÇİN GÖRÜŞÜYOR
Pakistan, yıllardan bu yana Türkiye ile T129 helikopter alamı konusunda görüşmeler yapıyor. Geçen yıl bir T129 helikopteri Pakistan’a gönderilmiş ve yüksek irtifa testleri yapılmıştı. Pakistan Kara Havacılık birlikleri, T129’un performansından çok memnun kalmıştı.
Projenin hayata geçmesi için Pakistan Türkiye’den kredi paketi de istemişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da yakından takip ettiği projede yaklaşık 1,5 milyar dolarlık satış için kredi konusunda da önemi adımlar atıldı.

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TolgaDHA D8BaşbakanıHakan AbbasiTürk HavacılıkUzay Sanayi TAIT129 ATAKTAIAbbasi PakistanınPakistanınF16AgustaWestlandATAKAselsanKara KuvvetleriGüneydoğuT129tanTÜRKİYE VE PAKİSTAN T129 SATIŞIGÖRÜŞÜYOR

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24