Pakistan Başbakanı Abbasi, Atak Helikopteriyle İstanbul turu attı

İbrahim YILDIZ / İSTANBUL, (DHA) D-8 zirvesi için İstanbul\'da bulunan Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi, Türkiye Havacılık ve Uzay Sanayi (TAI) tarafından üretilen Türkiye\'nin yerli askeri helikopteri T129 ATAK\'ı inceleyip test uçuşu yaptı.

Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TAI) tarafından üretilen yerli T129 ATAK helikopterini yakından incelemek ve test uçuşu gerçekleştirmek üzere beraberindeki heyetle birlikte Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali Apronu\'na geldi. Abbasi, burada ATAK helikopteri hakkında TAİ test pilotu Arif Ateş\'ten bilgi aldı.

Arif Ateş eşliğinde helikopterin ön koltuğuna oturan aynı zamanda pilot olan Başbakan Abbasi, genel havacılık apronundan havalanarak yaklaşık yarım saat İstanbul semalarında test uçuşu gerçekleştirdi.

\"BİR PİLOT OLARAK DÜNYANIN EN İYİSİ\"



Test uçuşunun ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi, \"Uçuş gerçekten çok iyiydi. Çok etkileyici bir helikopter. TAI Genel Müdürü Temel Kotil ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a çok teşekkür ediyoruz. Bence bu helikopter, bir pilot olarak söyleyebilirim ki dünyadaki en iyi, en etkin taarruz helikopteri. Pakistan Silahlı Kuvvetleri tam 4 yıldır bu helikopteri her türlü koşulda en ince ayrıntısına kadar denedi ve birinci sırada seçerek helikopteri teknik yönden beğendi ve başarı buldu. Şu anda sözleşme görüşmelerimiz son hızı ile devam etmekte. Her şey olumlu anlamda devam ediyor. İnşallah bu helikopteri alıp en kısa sürede Pakistan Silahlı Kuvvetleri envanterine yerleştireceğiz\" dedi.

PAKİSTAN\'I KORUMAYA DEVAM EDECEK



TAI Genel Müdürü Temel Kotil ise \"Biz de beğendiği için Pakistan Başbakanı\'na teşekkür ediyoruz. İşbirliği için konuşuyoruz. İnşallah Türkiyemizi koruyan bu helikopter işlemler uygun gelirse Pakistan\'ı da korumaya devam edecek\" diye konuştu.

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