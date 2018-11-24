Pakistan: Asia Bibi protestolarının lideri, radikal İslamcı din adamı gözaltına alındı

Pakistan polisi, Asia Bibi adlı Hristiyan kadına, dine hakaret suçundan verilen idam cezasının bozulması sonrası ülkede başlayan şiddet içerikli protestoların tetikleyicisi olduğu değerlendirilen din adamını gözaltına aldı.

Radikal İslamcı Pakistan Tahrik-i Lebbeyk partisinin lideri olan Hadim Hüseyin Rizvi'nin Cumartesi günü düzenlenmesi planlanan bir gösteri öncesi gözaltına alındığı açıklandı.

Pakistan İletişim Bakanı Fawad Chaudhry, Twitter hesabı üzerinden verdiği mesajda, hükümetin aksi yöndeki çağrılarına karşın, Ravalpindi kentinde gösteri düzenlemekte ısrar eden grubun lideri olan Rizvi'nin güvenli bir eve götürüldüğünü duyurdu.

Bakan Chaudhry, gözaltının, "Asia Bibi davası ile ilişkili olmadığı, kamu güvenliği için bu adımın atıldığı" mesajını da paylaştı.

Komşularıyla tartışırken Muhammed Peygamber'e hakaret ettiği öne sürülen kadınla ilgili karar, ülke genelinde protestolara neden olmuş, TLP'nin başını çektiği radikal islamcı gruplar ülkede birçok noktada hayatı durma noktasına getirmişti.

Çıkan olaylar sonrası Pakistan hükümeti, ülkedeki İslamcılar ile müzakere ederek, serbest bırakılan Bibi'ye ülkeden çıkış yasağı getirmişti.

Radikal İslamcı TLP partisi, Bibi'nin ülkeden ayrılması halinde protestolara yeniden başlayacakları uyarısını yapıyordu.

Birçok Hristiyan bu suçlamayla linç edildi

Pakistan'da şimdiye kadar birçok Hristiyan dine hakaretten hüküm giydi ancak kimse idam edilmedi. Fakat ülkede dine hakaretle suçlanan pek çok kişi linç edildi ya da öldürüldü.

Asia Bibi, dine hakaretten idama mahkum edilen ilk kadındı.

Pakistan'da Hristiyanlar nüfusun yüzde 1.6'sını oluşturuyor.