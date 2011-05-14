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Dünya

PAKİSTAN ABD'Yİ KINADI İSLAMABAD (A.A)

14 Mayıs 2011 17:06

-PAKİSTAN ABD'Yİ KINADI İSLAMABAD (A.A) - 14.05.2011 - Pakistan parlamentosu, ülke topraklarında ABD'nin düzenlediği, Usame Bin Ladin'in öldürüldüğü saldırıyı kınadı ve baskının soruşturulması için bağımsız bir komisyon kurulması çağrısında bulundu. Parlamentoda, ABD'nin baskınının Pakistan'ın egemenliğine saldırı olarak nitelendiği özel oturumun ardından alınan kararda, ABD'nin militanları hedef alma gerekçesiyle Afganistan sınırındaki aşiret bölgelerine pilotsuz uçaklarla düzenlediği füze saldırıları da eleştirildi.  Kararda, bu saldırıların sürmesi durumunda hükümetin ABD ve NATO'nun malzeme taşıyan kamyonlarının Pakistan güzergahını kullanmasını engellenmeyi düşünmesi gerektiği kaydedildi ve Bin Ladin baskınını bağımsız bir komisyonun soruşturması istendi. Bu arada, milletvekillerinin Pakistan güvenlik güçlerine tam güvenlerini belirttikleri bildirildi. Parlamentoda kararın alınmasından önce yapılan ve gece yarısına kadar süren özel oturum askeri yetkililerin konuşmalarıyla başlarken, istihbarat şefi Korgeneral Ahmed Seca Paşa milletvekillerinin talep etmesi durumunda istifa etmeye hazır olduğunu ifade etti ancak hiçbir milletvekili bu yönde beyanda bulunmadı.           Pakistan, ABD'nin, 11 Eylül 2001 saldırılarının ardından terörle savaşında müttefiki olmuştu.

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