Paket tur satan şirketler, iptal talebinde bulunan tatilcilere iki seçenek sunacak

Paket tur düzenleyicisi şirketler, koronavirüs iptali nedeniyle paralarının iadesini isteyen tüketiciye iki seçenek sunacak. Paket tur alanlar ya 14 gün içinde otel hariç iade yapabilecek ya da 74 gün bekleyip otel dahil parasını alabilecek.

TIKLAYIN - Resmî Gazete'de yayımlandı: Paket tur alanlar ne zaman ücret iadesi alabilecek?

Ticaret Bakanlığı, devam eden Koronavirüs salgınında binlerce paket tur sözleşmesinin geçersiz kalması nedeniyle ortaya çıkan anlaşmazlıklara çözüm için yönetmeliğe yeni bir madde ekledi. Buna göre paket tur düzenleyicisi şirketler paralarının iadesini isteyen tüketiciye, (turun yapılmasına 30 günden az kalmışsa) “14 gün içinde vergi, harç ve otel ücreti hariç tur bedelini iade al ya da uçuş yasaklarının kalmasının ardından 74 gün beklerseniz otel ücretinizi de size iade ederiz” seçeneklerini sunacak.

Tüm uçaklı tur satın alan tüketiciler, sözleşmelerine bakılmaksızın, uçak bileti iadesini uçuş yasaklarının kalkmasının ardından 74 gün içinde ilgili tur şirketinden alabilecekler.

"Binlerde sözleşme iptal oldu, sektör başa çıkmaya çalışıyor"

Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre, prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, virüse bağlı olarak binlerce sözleşmenin iptal olduğunu belirterek, sektörün bu sorunla baş etmeye çalıştığını söyledi. Onaran, “Biz misafirlerimize iptal yerine başka bir tarih için değiştirme opsiyonu sunuyoruz. Bunun kendileri için daha avantajlı olacağını belirtiyoruz” dedi.