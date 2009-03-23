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Yaşam

Pajero artık daha güçlü

Mitsubishi’nin efsanevi arazi aracı Pajero, artırılan motor gücü ve yeni donanım paketiyle satışa sunuldu.

23 Mart 2009 02:00

Mitsubishi’nin efsanevi arazi aracı Pajero, artırılan motor gücü ve yeni donanım paketiyle satışa sunuldu.

Milliyet'ten Levent Köprülü'nün haberine göre, kampanya çerçevesinde geçen yılki fiyatlardan satılan “geliştirilmiş” Pajero, 72 bin euro (+ 3 bin 200 TL) tavsiye edilen anahtar teslim fiyatına sahip. Pajero’nun 3.2 lt dizel motorunun gücü, 30 HP artışla 200 HP’ye, torku (yani motor çekiş gücü) da 441 Nm’ye yükseltilmiş. Super Select 4 çeker sistemine sahip Pajero’ya ayrıca kilitlenebilir arka diferansiyel de eklenmiş.

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