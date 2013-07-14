Paivi Savanen: Bazı durumlarda İncil yasalardan önce gelir

Finlandiye İçişleri Bakanı ve Hristiyan Demokrat Partisi lideri olan Paivi Rasanen'nin lâiklik karşıtı söylemleri tepki çekti. İkinci Dünya savaşına da atıfta bulunan Rasanen insanların vicdanlarının seslerini dinlemedikleri ve yasalar emrettiği için Hitler gibi bir liderin bile peşinden gidebildiklerini dile getirmesinin ardından binlerce vatandaş protesto için devlet kilisesinden ayrılma talebinde bulundu.

bbctürkçe'den Osman İkiz'in konuya ilişkin haberi şöyle:

Hristiyan Demokrat Parti’nin lideri olan İçişleri Bakanı Paivi Rasanen’nin laikliğe aykırı bulunan görüşleri yüzünden binlerce Finlandiyalı protesto için devlet kilisesinden ayrılma başvurusunda bulundu.

Bu kişiler, bakanı adalet ombudsmanına da şikayet etti.

Kiliseden ayrılma kampanyası yürüten Eroakirkosta adlı kuruluş da vatandaşlara yardım ediyor.

Eroakirkosta’dan yapılan açıklamaya göre, bakanın konuşmasından sonra kiliseden ayrılanların sayısı on kat arttı.

Vicdani konularda İncil’in yasalardan önce geldiğini öne süren bakan Nazi dönemine atıfta bulunuyor.

Finlandiya radyosundaki konuşmasında, bugün hiçbir Alman’ın Hitler gibi bir liderin arkasından gitmeyeceğine inandığını belirten Bakan Rasanen, İkinci Dünya Savaşı'nda, vicdanlarının sesine kulak vermeyen Almanlar’ın yasalar emrettiği için Hitler’in peşinden gittiğini söyledi.



'Yasalar hayvanları daha çok koruyor'



Bakan bu örneğin arkasından bugün pek çok ülkede tartışılmakta olan kürtaj konusunu ele alarak, birçok doktor ve hemşirenin inançlarına ters gelse de kürtaj uygulamasına katılmayı reddedemediklerini ifade etti.

Bakan, büyük yankı yaratan ve protestolara yol açan konuşmasında ayrıca yasaların hayvanları bile daha çok önemsediğini öne sürdü.

Hayvanların acı çekmeden kesilmeleri için yasal düzenleme bulunduğuna dikkat çeken Bakan, kürtaj sırasında ceninin acı çekip çekmediğini kimsenin düşünmediğini

söyledi.

Kendisi doktor olan Bakan Rasanen, sadece bir et parçası olmayan ceninin de acı çekebileceğini öne sürdü.