Konya Müftüsü: Pahalı kurbanın sevabı daha büyük

Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Akpınar, Kurban bayramıyla ile ilgili yayımladığı fetvada 'kurbanın maddi değerinin sevabını da etkilediğini' savundu. Akpınar, “Kurban kesmek dinimizin gereklerinden biri, maddi anlamda sıkıntısı olmayan her Müslümanın yerine getirmesi gereken bir ibadettir. Bu ibadeti hakkı ile yerine getiren her Müslüman diğer ibadetlerde olduğu gibi sevap kazanır” dedi.

Zafer Samancı'nın Habertürk'te yer alan haberine göre, "Kurban ibadetini yerine getirecek olanların maddi güçleri nispetinde kurban kesmelerinin uygun olacağını" belirten Prof. Dr. Akpınar, “Kurban kesmek bir ibadettir. İnsanlar kurban alırken elbette kurban edilen hayvanın dinimizin emrettiği kaidelere uyması gerektiğine dikkat etmelidir. Bununla birlikte maddi olarak kurbana harcadığın para, sevabını da o oranda etkiler. Maddi gücü yerinde olanların maddi güçleriyle orantılı kurban kesmeleri daha uygundur. Yani kısacası aldığın kurbanın fiyatı oranında sevabın artar, ne kadar pahalı kurban o kadar sevap kazanırsın. 2 bin lira kurban kesen ile 50 bin lira kurban kesenin kazandığı sevap farklı olur. Çok fazla para harcayıp kurban kesen elbette diğerinden daha çok sevap kazanır. Burada söylemek istediğim insanları pahalı kurban almaya yöneltmek değildir. Ancak kesilecek kurbanın sevabı arasında fark olduğu da bilinmelidir” şeklinde konuştu.

‘Önemli olan İslami kriterlere uygun olmasıdır’

Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Prof. Dr. Abdulkerim Bahadır ise sevabın kurbanın fiyatı ile orantılı olmadığını belirtti. Bahadır, “Önemli olan İslami kriterlere uygun olmasıdır. Bununla birlikte sen kalitede, sağlıkta en iyiyi ararken fiyat yükselmiş ise elbette sevabın artar, ama burada sevap fiyata değil, senin İslami koşullara en uygununu ararken maddi yönünü düşünmediğine vurgu olur” diye konuştu.