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Kültür-Sanat

'Paha biçilemez' Yüzyıllık Yalnızlık bulundu

Geçtiğimiz günlerde ilk baskısı çalınan 'Gabo'nun Yüzyıllık Yalnızlık'ı, eski kitap satan bir tezgahta bulundu

11 Mayıs 2015 14:37

Nobel ödüllü Kolombiyalı gazeteci yazar Gabriel Garcia Marquez'in başyapıtı Yüzyıllık Yalnızlık'ın geçtiğimiz günlerde çalınan ilk baskısı eski kitap satan bir tezgahta bulundu. 

BBC'nin haberine göre, 2 Mayıs'ta Latin Amerika'nın en önemli kitap fuarlarından biri kabul edilen Bogota Kitap Fuarı'ndan çalınan kitabın, antikacılar tarafından çalındığı ve polisin geniş çaplı operasyon başlatmasının ardından tezgaha bırakıldığı sanılıyor. 

Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki Corferias Sergi Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Kitap Fuarı, geçen yıl 87 yaşında hayata veda eden Marquez'e ve Yüzyıllık Yalnızlık romanının geçtiği hayali Macando kentine ithaf edilmişti. 

Kitabın sahibi Alvaro Castillo, ünlü yazarın, 2006'da Uruguay'ın başkenti Montevideo'daki bir sahaftan satın aldığı kitabı "Eski kitaplar satan Alvaro Castillo'ya, geçmişten sonsuza her zaman dostun olarak kalacak Gabo... " diye imzaladığını belirtmişti. Castillo, kitabın kendisi için paha biçilemez olduğunu vurgulamıştı.

1967'de basılan kitaba, 60 bin dolar değer biçilmişti.

Olağanüstüyü günlük yaşamın rutini haline getiren büyülü gerçekçiliğin en önemli ustalarından Marquez'in ölümünün ardından kitaplarının ilk baskıları, büyük değer kazanmıştı.

Hayranları  tarafından "Gabo" diye adlandırılan Marquez'in arşivini de 2,2 milyon dolara Teksas Üniversitesi Harry Ransom Merkezi satın almıştı.

 

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