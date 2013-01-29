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Yaşam

Paha biçilemeyen tabloyu rulo yapan 'uzman' yüzde 80 hasar verdi!

Atatürk'ün talimatıyla Merinos Yün Fabrikası'nın 6 metrekare büyüklüğünde resmini yapan Cevat Dereli'nin tablosu büyük hasar gördü ve orjinalliğini yitirdi

29 Ocak 2013 10:21

Atatürk'ün 1938 yılında ressam Cevat Dereli'ye yaptırdığı paha biçilemeyen tablo, Ankara'ya getirilmesi sırasında "rulo" yapıldığı için boyaları dökülerek yüzde 80 oranında hasar gördü.

Atatürk'ün talimatıyla Merinos Yün Fabrikası'nın 6 metrekare büyüklüğünde resmini yapan Cevat Dereli'nin tablosu büyük hasar gördü ve orjinalliğini yitirdi.

Sertaç Koç'un Milliyet'teki haberine göre, Bursa'daki Merinos Fabrikası'nın kapatılmasının ardından, fabrikada bulunan sanat eseri niteliği taşıyan eşyaların Kültür Bakanlığı'na devredilmesi için harekete geçen Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü "uzman" Hasan Mutlu'yu görevlendirdi.

Mutlu, fabrikadan Ankara'ya getirmek için aldığı paha biçilemeyen eseri çerçevelerinden söküp "rulo" haline getirerek aracın bagajına koyması sonucu, tablonun boyaları söküldü.

Genel Müdürlük yetkilileri, Mutlu hakkında idari soruştuma başlattı ve ilk etapta "kınama" cezası verdi.

Kültür Bakanlığı Teftiş Kurulu'nun görevlendirdiği, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü öğretim üyelerinden oluşan bilikişi komisyonu ise yaptığı incelemelerde eserin yüzde 80 oranında hasar gördüğü ve orijinalliğini yitidiğini tespit etti.

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