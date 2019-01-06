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PAGEV Başkanı Eroğlu: Poşet kullanımı düştüğünde 10 bin kişi işsiz kalacak

PAGEV Başkanı Eroğlu: İnsanların işsiz kalmaması için verilecek destekle yeni üretim alanları açabilmelerinin sağlanmasını talep ediyoruz

06 Ocak 2019 12:02

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, ücretli poşet uygulamasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.  Bilinçli tüketimi teşvik eden her türlü uygulamayı desteklediklerini belirten Eroğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da açıkladığı gibi poşet kullanımının yüzde elli azaldığında sektörde 10 bin kişinin işsiz kalabileceğini söyledi. 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ücretli poşet uygulamasıyla poşet kullanımının yüzde 50 azaldığını açıkladı.

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, Uygulamaya geçilmeden önce poşet kullanımının yüzde elli düşeceğini tahmin ettiklerini belirten PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, poşet üretimi yapanların ve bu sektörde çalışanların yaşayacağı olumsuzlukları şu sözlerle özetledi: “Bugün Türkiye’de poşet üretimi yıllık 200 bin ile 300 bin ton arasındadır. Bu üretim aşamasında aşağı yukarı 20 bin kişi çalışıyor. Poşet kullanımı yüzde elli düştüğünde 10 bin kişi de işsiz kalacak. Bu uygulamanın böyle kaçınılmaz bir yönü de var. Poşeti üreten sanayi firmaları yatırımlarını yaparken bir-iki yıllık değil altı-yedi yıllık yatırımlar yaparlar. Yeni yatırım yapmış işletmelere birkaç sene sonra dönüp, oyunun kuralları değişti deniyor. Bakanlığa uygulamaya geçmeden önce çağrımızı da iletmiştik. Poşet üretenlerin kimler olduğu PAGEV’de kayıtlıdır. Bu üreticilere yeni ürünlere geçebilmeleri için bir dönem teşvik uygulamasının yapılması gerekiyor. Madem oyunun kuralını değiştirdik, insanların işsiz kalmaması için verilecek destekle yeni üretim alanları açabilmelerinin sağlanmasını talep ediyoruz.”

 

 

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