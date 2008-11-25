Padişahlığı öven öğretmene soruşturma

Denizli’de öğrencilere dağıttığı notlarda padişahlığı öven tarih öğretmeni hakkında soruşturma başlatıldı



Denizli'de Hürriyet İlköğretim Okulu Tarih Öğretmeni Salih Pehlivan'a ait olduğu ileri sürülen yaklaşık 20 sayfalık ders notu, kentte tartışma yarattı. Padişahlık rejiminin ‘gerçek cumhuriyet rejimi’ olduğunu ve diğer tüm sistemlerden adaletli bir nitelik taşıdığını iddia eden öğretmen hakkında Denizli Valiliği soruşturma açtı.







İddiaya göre tarih öğretmeni Salih Pehlivan, bir ay önce 8/A sınıfına kendi el yazısıyla işlediği ders notlarını dağıtıp sınav yapacağını duyurdu. Notlar, evlerinde sınava çalışan bazı öğrencilerin velilerinin dikkatini çekti. Öğrenciler, Pehlivan’ın derste padişahlık rejimini övdüğünü iddia etti. Ders notlarında şu ifadelerin yer aldığı ileri sürüldü:



“1- Kapitalizm: Kapitalizm, komünizmin zıttına herşey insan içindir. Kişinin nereden kazanacağı önemli değildir. Ne kadar vergi ödediği önemli değildir. İnsanları doğum ile kabir arasında en üst düzeyde mutlu etmeyi amaçlar. Ama her zaman ve her yerde büyük balık küçük balığı yutar. Güçlü zayıfı, zengin fakiri daima ezer. Asla sorumluluk duymaz. Başıboşluğa sonuna kadar izin vardır.



2- Sosyalizim: 243 çeşittir. Komünizm ve kapitalizm gibi insanı beşik ile mezar arasında mutlu yaşatmaya yöneliktir. Bu sistemde dinin yeri yoktur. Kağıt üzerinde ve hayallerde yaşatılan bir dünya cennetidir. Yeryüzünde hiçbir ülkede uygulanmamıştır. Uygulanma ihtimali de yoktur.



3- Padişahlık söylendiği gibi tek bir kişiyle yönetilen yönetim biçimi değildir. Tam bir

cumhuriyettir. Gerçek cumhuriyettir. Ülkede bulunan en ehil insanlar göreve getirilir. Söylendiği gibi padişahlık astığı astık kestiği kestik değildir. Şeyhülislam dolasıyla şura Kuran, sünnet, icma, gıyasın zıttına hiçbirşey yapamaz. Yaparsa kendi kafası gider. Öyleyse padişahlık rejimi asla monarşik değildir. Diğer sistemlerin hepsinden de adaletlidir.



4- Herhangi bir konuda uzman (ehil) olan insanların çoğulculuk esasına dayalı yönetim biçimine gerçek cumhuriyet denir.”



CHP tepki gösterdi



Öğretmen Salih Pehlivan’ın dağıttığı iddia edilen ders notlarıyla ilgili şikayetler CHP Merkez İlçe Başkanı Osman Bartal'a da ulaştı. Ders notlarını inceleyen Bartal, “Öğretmenin kendi kaleme aldığı çalışma notlarını gördüğümüzde büyük şok yaşadık. Tarihin çarpıtılmış, cumhuriyetin niteliklerinin de aşağılandığını tespit ettik. Öğretmen, anladığımız kadarıyla hazırladığı notlarla, ders diye verdiği safsatalarla çocukların beyinlerini yıkamak istemiş. Kendi ideolojik kavramlarını çocuklara enjekte etmeye çalışmış. Bu öğretmen hemen görevden alınmalı ve hakkında gerekli soruşturma başlatılmalı. Bu tür olaylara, AKP döneminde çok rastlar olduk. Artık Denizli’nin adının bu tür olaylarla anılmasını istemiyoruz” dedi.



Soruşturma açıldı



Denizli Valisi Yavuz Erkmen ise, iddiaların çok ciddi olduğunu belirterek, “Valilik konuyu öğrenir öğrenmez İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne talimat verip soruşturma açtı. Ortada ciddi iddialar var. Eğer bu iddialar doğru ise, öğretmen cezasını çekecektir. İddiaları onaylamak mümkün değil” dedi

