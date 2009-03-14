Padişahlığı öven öğretmene ceza

Padişahlığı öven ders notları dağıttığı için maaş kesme cezası uygulanan öğretmen Pehlivan, başka bir okula tayin edildi



Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, öğrencilerine padişahlığı öven ders notu dağıtan Hürriyet İlköğretim Okulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Salih Pehlivan hakkında adli soruşturma açılmasına izin verdi. Çelik, ilköğretim okulundaki skandalın mimarı Pehlivan’a üç ceza birden uyguladı. 1/30 oranında maaş kesme cezası verilen Pehlivan, başka bir okula gönderildi.



CHP Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür, konuyu TBMM gündemine taşıdığı soru önergesinde, Pehlivan’ın öğrencilerine “Padişahlık tek kişiyle yönetilen yönetim biçimi değil, tam bir cumhuriyettir. Ülkede bulunan en ehli insanlar göreve getirilir. Şeyhülislam dolayısıyla şura, Kuran, sünnet, icma, gıyasın, zıttına hiçbir şey yapamaz. Yaparsa kendi kafası gider. Öyleyse, padişahlık rejimi asla monarşik değildir. Diğer sistemlerin hepsinden de adaletlidir” yazılı “Sistemler” adlı ders notu dağıttığını öne sürmüştü.



Çelik, önergeye verdiği yanıtta, Pehlivan hakkında 20 Kasım 2008’de Denizli Valiliği’nin oluruyla soruşturma açıldığını kaydetmişti. Soruşturma sonunda hazırlanan raporda şöyle denilmişti: “Öğrencilere dağıtmış olduğu ders notları ve vermiş olduğu ödevlerin 8. sınıf T.C. İnkılap Tarihi müfredatında bulunmadığı, disiplin yönünden 1/30 oranında aylıktan kesme cezası teklifi, idari yönden görev yerinin değiştirilmesi teklifi ve adli yönden ‘soruşturma izni verilmesi’ teklifi getirildiği anlaşılmaktadır.”



‘Çelik gereğini yaptı’



Milliyet’in ulaştığı bakanlık yetkilileri, Çelik’in, Pehlivan hakkında hazırlanan raporun gereğini yaptığını açıkladı. 1/30 oranında maaştan kesme cezası uygulanan Pehlivan’ın başka bir okula tayin edildiğini kaydeden yetkililer, Çelik’in Pehlivan hakkında adli soruşturma başlatılması için de izin verdiğini belirtti.