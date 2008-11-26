Padişaha 100 Asude’ye 10 bin

“Osmanlı Cumhuriyeti”nin iki başrol oyuncusu Ata Demirer ve Vildan Atasever’in bu filmden aldıkları ücret arasında uçurum var. Nedeni ise filmde Asude adlı genç kızı canlandıran Atasever’in iyi pazarlık yapamaması...





Gani Müjde’nin yazıp yönettiği “Osmanlı Cumhuriyeti”ni ilk üç günde 360 bin kişi izledi. Ata Demirer ile Vildan Atasever’in başrolünü paylaştığı “Osmanlı Cumhuriyeti”, bu sezon gösterildiği ilk haftada en iyi gişe yapan filmi oldu.



“Osmanlı Cumhuriyeti”ni hazırlayanların son dakikada Can Dündar’ın “Mustafa”sına inat yaptıkları Atatürk’ün sesinden “Ne Mutlu Türküm Diyene” sözü yazım bir hayli ses getirdi.





İkinci bombası

Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu filmin oyunucularının aldıkları ücretler hakkında ilgi çekici bir yazı yazdı. Eyüboğlu yazısına şöyle devam ediyor ; Şimdi sıra “Osmanlı Cumhuriyeti”ne ilişkin aynı derecede yankı bulacak bir başka bombada...



“Osmanlı Cumhuriyeti” filminin iki başrol oyuncusu var; Ata Demirer ve Vildan Atasever...

Ama öykü “Padişah 7. Osman” üzerine kurulu olduğu için tıpkı afişte olduğu gibi neredeyse her sahnesinde Ata Demirer var.



Vildan Atasever’in canlandırdığı karaktere düşen pay ise padişahın üç ya da dörtte biri kadar.

Ama iki oyuncunun bu filmde aldıkları ücret arasında adeta uçurum var.

Son yıllarda bu tür bütçesi ve gişesi yüksek filmlerde başrol oynayanlar genelde belli bir ücretin yanı sıra hasılattan da pay kapar...



Ancak Ata Demirer’in yaptığı anlaşma öyle değil. Ata Demirer, “Para peşin, kırmızı meşin” diyenlerden. Demirer, “Osmanlı Cumhuriyeti” için Avşar Film’le 100 bin YTL’ye anlaştı ve parasını da peşin aldı.



İyi pazarlık şart!



Sinemanın genç oyuncularından Vildan Atasever ise “Osmanlı Cumhuriyeti” için Avşar Film’le 10 bin YTL’ye anlaştı.

Eğri oturup, doğruyu konuşmak gerekirse Ata Demirer ile Vildan Atasever’in aynı işten alacakları para elbette ki aynı olmamalı.

Ama aradaki fark da bu kadar büyük bir uçurum oluşturmamalı.

Öğrendiğim kadarıyla Demirer’in 100 bin, Atasever’in 10 bin YTL alması, yapımcı Şükrü Avşar’ın elinin sıkılığından değil, taraflardan birinin iyi pazarlıkçı, diğerinin ise pazarlık yapmayı bilmemesinden kaynaklandı.



Nerden mi biliyorum...Bunu nereden çıkardığıma gelince:



Örneğin “Osmanlı Cumhuriyeti”nde önemli bir rol üstlenen, ama adı Vildan Atasever gibi başrol oyuncuları arasında olmayan bir oyuncunun aldığı para, Vildan Atasever’in aldığından fazla...

Vildan Atasever, “Osmanlı Cumhuriyeti”nden 10 bin YTL kazandı, o oyuncu ise 15 bin YTL... Niye?

Çünkü Vildan Atasever iyi pazarlık yapamadı.

Demek ki, bir konuda isim sahibi olmak, işini iyi yapmak kadar, kendini iyi pazarlayabilmektir asıl mesele...

