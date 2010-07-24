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Yaşam

Padişah türbesinde tuvalet skandalı

Osmanlı sultanları, paşalar ve sadrazamların mezarlarının yer aldığı türbede bulunan mobil tuvalet tartışmalara neden oldu.

24 Temmuz 2010 03:00

T24- Osmanlı sultanları, paşalar ve sadrazamların mezarlarının yer aldığı türbede bulunan mobil tuvalet tartışmalara neden oldu. Tarihçi yazar Arman, "Hiçbir türbede tuvalet bulunması doğru değil, derhal kaldırılması lazım" dedi

Çemberlitaş'ta padişah ve saray erkanının mezarlarının bulunduğu türbedeki mobil tuvalet krize neden oldu. Tarihçilerin "büyük saygısızlık" olarak yorumladığı tuvaletin bir an önce kaldırılması isteniyor. Osmanlı hanedan üyelerinin defnedildiği Diyanyolu caddesi üzerindeki türbeye iddiaya göre birkaç yıl önce dönemin İstanbul Valisi Erol Çakır'ın izniyle ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılaması için mobil tuvalet kondu. Türbede Osmanlı sultanları II. Mahmut‚ Abdulaziz ve II. Abdülhamit'in mezarları bulunuyor. Haziresinde ise paşalar‚ sadrazamlar‚ kaptan-ı deryalar ve Osmanlı hanedanı mensuplarına ait yaklaşık 150 mezar yer alıyor. Son Osmanlı şehzadelerinden Ertuğrul Osman Osmanoğlu da bu türbede toprağa verildi. 1839'da Sultan II. Mahmut'un vefat etmesinin ardından oğlu Abdülmecit'in Mimar Dadyan Kardeşler'e inşa ettirdiği türbede Ziya Gökalp, Hasan Fehmi gibi düşünürlerin de mezarı yer alıyor. Bu kadar önem taşıyan bir mekâna tuvalet konması tarihçiler arasında "büyük saygısızlık" yorumlarına neden oldu.

"MANTIKSIZ BİR UYGULAMA"

Uygulamanın tamamen ticari kaygı gözetilerek yapıldığını savunan tarihçi yazar Doç. Dr. Mustafa Arman, türbelere asla tuvalet konulmaması gerektiğine değindi. Arman, "Hiçbir türbede tuvalet bulunması doğru değil. Mantıksız bir uygulama. Ticari maksatla düşünülmüş bir şey. Türbe yaşanan bir mekân değil. Sadece ziyaret edilip çıkılan bir mekandır. Bu nedenle yaşamsal ihtiyaçların giderilmesini gerektirecek bir ortam değildir. Bu kadar önem arz eden başka hiçbir türbede böyle bir uygulamayla karşılaşmadık. Bu tuvaletin derhal kaldırılması lazım" dedi. Turistlerin uğrak mekânlarından biri olan türbenin yan tarafında hizmet veren Türk Ocağı Derneği çay bahçesi müdürü Mustafa Yavuz da "Biz de bu şekilde olmasından rahatsızız. İlgili kurumlara yazı yazdık. Ancak cevap gelmedi. Açıkçası ilgilenen olmadı" diye konuştu.

"DEDELERİMİZE SAYGISIZLIK"

Tuvaletin kısa süre içinde kaldırılmasını isteyen Osmanlı hanedanının torunlarından Orhan Osmanoğlu "Dedelerimizin mezarının tam karşısına tuvalet konması çok büyük saygısızlık. Tarihi dokuyu da bozuyor. İnşallah bir an önce kaldırılır" diye konuştu.



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