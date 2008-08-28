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Yaşam

Padişah tuğraları, New York moda haftasında

Modacı Nedret Taciroğlu'nun padişah tuğralarından esinlenerek hazırladığı 2008 - 2009 "Sultanlar Şehri İstanbul" koleksiyonu, New York Moda Haftası kapsamında düzenlenecek &

28 Ağustos 2008 03:00

Modacı Nedret Taciroğlu'nun padişah tuğralarından esinlenerek hazırladığı 2008 - 2009 "Sultanlar Şehri İstanbul" koleksiyonu, New York Moda Haftası kapsamında düzenlenecek özel bir defile ile tanıtılacak. 5 Eylül günü Times Meydanındaki Westin Otel'de gerçekleştirilecek özel defileye uluslararası moda dünyasından tanıdık isimlerin de katılması bekleniyor.

1980 yılından beri moda dünyasında yer alan modacı Taciroğlu, son üç yıldır Milano'da kendi adıyla defile yapan tek Türk modacımız oldu. New York Kültür ve Turizm Ataşeliği tarafından desteklenen defilede özel koleksiyonu New York Moda Haftasında sergilenecek olan modacımız Taciroğlu, ABD'li modaseverlerle New York'ta buluşacak.

5 aylık bir çalışma sonucunda oluşturulan, tarih ile modernizmin harmanlandığı bu özel koleksiyon, Osmanlı İmparatorluğu padişahlarından Fatih Sultan Mehmet, Kanunî Sultan Süleyman ve III. Selim'in tuğralarından esintiler taşıyor.








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