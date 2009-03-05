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Politika

'Padişah pankartı bir provokasyon'

Başbakan Erdoğan, "Son Osmanlı padişahı 1. Recep Tayyip Erdoğan" pankartıyla ilgili "Provokatif birşey" dedi.

05 Mart 2009 02:00

Başbakan Erdoğan, "Son Osmanlı padişahı 1. Recep Tayyip Erdoğan" pankartıyla ilgili "Provokatif birşey" dedi.


Erdoğan, İstanbul'da yapılan bir açılışta bazı vatandaşların açtığı "Son Osmanlı padişahı 1. Recep Tayyip Erdoğan" pankartıyla ilgili bir soru üzerine "Pankartı ben görmedim. Açılış töreninden sonra bana söylediler. Maalesef yanlış yapmışlar. Terbiye dışı birşey. Bizim benimsemediğimiz, kabullenmediğimiz bir şey. Kaldı ki bu ne belediyenin böyle bir pankartıdır. Sonradan öğrendim ki bir de üstelik de Rizeliymişler. Adeta provokatif bir şey. Yani bir insan provokasyon yapsa böyle yapar. Böyle yanlışlık olur mu?" dedi.

Başbakan Erdoğan, "Belli gruplar belirli merkezlerden bu tip provokasyonları mı yapıyorlar?" sorusuna, "Şimdi tabii bu tür şeyler her zaman olabilir. Yani bu konuda da tabii dikkatli olmak lazım. Bunlar Rizeli. Bunu bir mizah olarak mı yapmışlar, yoksa gerçekten inandıkları için mi yapmışlar? Pankartı görmedim. Zaten ona anında müdahale edilmiş olması burada belediyenin olsun, oradaki yöneticilerin olsun hassasiyetini ortaya koymuştur" yanıtını
verdi.

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