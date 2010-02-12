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Yaşam

'Padişah mısın?'

Eyüp Sultan Cami'nde cenaze namazına katılan Başbakan Tayyip Erdoğan, 70 yaşlarında bir vatandaşın protestosuyla karşılaştı.

12 Şubat 2010 02:00

T24 - Eyüp Sultan Cami'nde cenaze namazına katılan Başbakan Tayyip Erdoğan, 70 yaşlarında bir vatandaşın protestosuyla karşılaştı.

Cuma namazı kılmak ve eski Milletvekili Mustafa Baş'ın annesinin cenaze namazına katılmak üzere Eyüp Sultan Camii'ne gelen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, içeri alınmayan 70 yaşlarında bir erkek tarafından protesto edildi.

Milliyet gazetesinin haberine göre camiye alınmayan bu kişi, “Sen benim namazıma nasıl karışıyorsun. Padişah mısın?” diye bağırdı. Başbakan ise, yürümeye devam etti.



Polisler tarafından ağzı kapatılarak susturulan yaşlı, Başbakan Erdoğan içeri girdikten sonra camiye alındı. Saat 12.25'te okunması gereken ezan, Başbakan'ın camiye girmesinden sonra saat 12.40'da okundu.

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