Padişah halısı 6.5 milyon TL'ye satıldı

İngiltere'de Osmanlı padişahı 3. Murat'ın İran şahına hediye ettiği 500 yıllık halı açık artırmaya çıktı.



İran Şahı'nın III. Murat'a hediye ettiği sanılan ipek seccade İngiltere'deki bir müzayedede 6.5 milyon TL'ye alıcı buldu.



Londra'daki Sotheby's Müzayede Evi'nde dün yapılan açık artırmada 16'ncı yüzyıldan kalma olduğu sanılan bir İran seccadesi 6.5 milyon TL'ye alıcı buldu. "İslam Dünyası Sanat Eserleri" adı altında yapılan açık artırmada satılan seccadenin 4 kenarı, Sultan Murat'a atıfta bulunulan Farsça dizelerle süslü. İsviçre Teknoloji Enstitüsü'nce yapılan testler sonucu 1450-1640 yılları arasında yapıldığı belirlenen seccade, ipek, metal ve yün iplik işlemeleri ile dikkati çekiyor.



Satış 200 bin TL'den başladı



Antropoloji profesörü Rudolf Martin'in koleksiyonundan ailesine miras kalan halının yeni sahibinin ismi açıklanmadı. 200 bin TL'den satışa çıkan 163 cm.'ye 110 cm. ölçülerindeki halıya sahip olmak için 5 alıcı kıyasıya yarıştı. Müzayede evi tarafından hazırlanan tanıtım yazısında, tarihi seccadenin, İran Şah'ından Sultan III. Murat'a (1546-1595) barış hediyesi olarak verildiğinin sanıldığı belirtilirken, antropoloji profesörü Rudolf Martin'e nasıl geçtiği hakkında ise bir açıklama yapılmadı.



Osmanlı matarası 1 milyon TL



Müzayedede, 16'ncı yüzyılın ikinci yarısından kalma nadir tombak Osmanlı matarası 1 milyon TL'ye satıldı. 6 kenarlı yıldız oyması ve Hz. Süleyman'ın mührü bulunan deri mataranın, Kanuni Sultan Süleyman döneminde hükümdarlık çevrelerinde kullanıldığına işaret edildi.

