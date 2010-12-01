-PADİŞAH FERMANLARI SERGİSİ AÇILDI ANKARA (A.A) - 01.12.2010 - İş adamı Remzi Gür'ün Osmanlı Padişah fermanlarından oluşan ''Hükm-ü Şerif'' adlı sergisi başkentte sanatseverlerle buluştu. Devlet Resim ve Heykel Müzesi'ndeki serginin açılışına, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak, Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Hasan Köktaş, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın eşi Zeynep Babacan ve davetliler katıldı. Serginin açılışında konuşan Bakan Günay, Remzi Gür'ün yıllar boyunca maddi ve manevi emek sarf ederek böyle büyük bir koleksiyonu oluşturduğunu söyledi. Günay, serginin İstanbul'dan sonra Ankara'da da açıldığını belirterek, ekonomik imkanlar büyük eserlere sarf edildiği zaman eserlerin kişilere ait olmanın ötesinde bir anlam kazandığını ifade etti. Remzi Gür'e, kendilerini böyle büyük bir tarih hazinesiyle yüzyüze getirdiği için teşekkür eden Günay, sergi hakkında şu bilgileri verdi: ''Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu 2. Selim'den Sultan Mehmet Vahdettin'e kadar Osmanlı Padişahlarından 26'sının imzasını taşıyan zengin bir koleksiyon. 400 yılı aşkın bir dönemin idari, siyasi, hukuki ve mali alanlardaki, bu duvarlarda bir tarihin en önemli kişileri tarafından altı imzalanmış bulunan belgeleri var. Bu kadar zengin bir koleksiyon başka kimde var bilmiyorum. Gerçekten kutluyorum. Ben Sabancı Koleksiyonu'nun açılışına İspanya'ya gitmiştim. Çok büyük bir ilgi toplamıştı. Bu sergiyi de yurt dışına götürdük mü bilmiyorum ama götüreceğiz inşallah. Bunu şiddetle arzu ederim. Çünkü bu serginin yurtdışına gitmesi ülkemizin dışarda tanıtılmasına çok büyük bir vesile ve saygınlık katacaktır. Bu serginin bir ülkeye değil bence birçok ülkeye gitmesi, özellikle serginin muhatabı olan ülkelere gitmesi, başka ülkelerle yazışmaları içeren Avusturya, Bulgaristan, İngiltere'ye gitmesi bilhassa gerekiyor.'' İş adamı Remzi Gür de, Osmanlı'nın nadide değerlerini İngiltere'deki ve bazı Avrupa ülkelerindeki müzayedelerde satın alarak koleksiyonunu oluşturduğunu belirterek, ''Bunların İngilizlerde bulunması bana zul geldi'' dedi. Osmanlı'nın yazılı emri olan belgeleri gelecek nesillere aktarmak için çalıştığını ifade eden Gür, bu belgelere maddi değer olarak bakılmaması gerektiğini, bunların önemli olduğunu kaydetti. Sergi 20 gün süreyle gezilebilecek.