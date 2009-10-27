Padişah Alex De Souza

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Alex tahta oturdu, padişah kavuğu giydi

Ceza şınavı

Lig lideri Fenerbahçe, 11. haftada Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.Ligin derbi maçında dün akşam Galatasaray'ı 3-1 yenen sarı-lacivertli ekip, Can Bartu Tesisleri'nde neşeli geçen 1,5 saat süren bir çalışma yaptı.Derbide forma giyen futbolculara dinlenmeye yönelik program uygulanırken, diğer futbolcular antrenör Ayhan Tumani yönetiminde el topu, çift kale maç ve şut çalışmaları gerçekleştirdi.Antrenman sırasında basın mensuplarının odasını ziyaret eden teknik direktör Christoph Daum, uzun bir süre gazetecilerle sohbet etti.Antrenmana hafif sakatlığı bulunan Lugano, tedavisi süren Deivid ve sakatlığı bulunan Önder katılmadı.Yarın izin yapacak sarı-lacivertliler, Kayserispor maçının hazırlıklarını 28 Ekim Çarşamba günü sabah antrenmanıyla sürdürecek.Fenerbahçe'de maçın adamı seçilen futbolculara yapılan kutlama, Alex için daha önce görülmemiş bir organizasyonla gerçekleştirildi.Saha içinde antrenman malzemeleriyle sembolik olarak tahtı andıran ve madalya kürsüsünün yer aldığı bir platform oluşturuldu. Teknik heyetin maçın adamı seçtiği Alex, birincilik kürsüsüne otururken, antrenör Roland Koch, Brezilyalı futbolcuya padişah kavuğu giydirdi.Daha sonra Alex'in bir yanına önce Güiza, sonra da Roberto Carlos oturdu. Koch bu futbolculara da birer kaval verdi. Üç futbolcu bir kase içindeki şekerleri önlerinden sırayla geçen futbolculara dağıttı. Güiza ve Roberto Carlos'un futbolcuların geçişinden önce ellerindeki kavalı çalması neşeli görüntüler oluşturdu. Bu sırada antrenör Tumani'in elindeki zurna da dikkat çekti.Kutlama aynı zamanda esprilere de sahne oldu. Vederson üç futbolcunun önünde eğilerek yere kapanırken, Semih dilenci taklidi yaparak şeker istedi. Selçuk ise Alex'in elini öptü.Futbolcular antrenmana başlamadan önce, Galatasaray karşısında yenilen bir gol için ceza şınavı çekti.Teknik heyetin futbolcularla yaptığı toplantıda teknik direktör Daum'un, Galatasaray karşısındaki mücadelenin iyi olduğunu, ancak sergilenen futboldan memnun olmadığını ifade ettiği bildirildi.Alman teknik adamın, ''Mücadele tamam, ancak oyundan memnun değilim, çünkü istediğimiz gibi pas yapamadık. Derbi maçların kaderi böyle olabiliyor. En beğendiğim şeylerden birisi Güiza'ın attığı golden sonra kenara gelerek Semih'e sarılmasıydı. Bu hepinize örnek olmalı'' şeklinde ifadeler kullandığı öğrenildi.Öte yandan, saha içindeki toplantıya birkaç dakika geç katılan Kazım'a takım arkadaşları takılarak alkışladı. Bunun üzerine Kazım, dün akşam doping kontrolü nedeniyle stattan geç ayrıldığını, bu nedenle gecikmesinden hocanın haberi olduğunu ifade etti.