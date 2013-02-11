Şair Pablo Neruda'ya 42 yıl sonra otopsi

Nobel ödüllü ünlü Şilili şair Pablo Neruda’nın cesedinin otopsi için mezarından çıkartılacağı açıklandı.

Neruda'nın şöförü ve asistanı Manuel Araya geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, 1973’te Augusto Pinochet’nin gerçekleştirdiği darbeden kısa bir süre sonra prostat kanseri teşhisiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ünlü şairin aslında zehirlenerek öldürüldüğünü öne sürmüştü.

1971’de Nobel ödülünü kazanan Neruda, Şili devlet başkanı ve yakın dostu Salvador Allende’nin devrilmesi ve ölümüyle sonuçlanan darbeden 12 gün sonra 73 yaşında yaşamını yitirmişti.

Açıklamalardan sonra Allende’nin yanı sıra diktatörlük sırasında hayatını kaybeden 725 kişinin ölümlerini araştıran hakim Mario Carroza, Şili Komünist partisinden gelen talep uyarınca çalışmalara başladı.

Adli tıp uzmanları Neruda’nın hastanede verilen yüksek dozlu ilaçlar nedeniyle ölüp ölmediğinin vücut kalıntılarından saptanmasının zor olduğunu söyledi. Buna karşın Pablo Neruda Vakfı, hakim Mario Carroza’nın açtığı soruşturmayı desteklediği açıklamasını yaptı.