T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Şair Pablo Neruda'ya 42 yıl sonra otopsi

Asistanının Neruda'nın zehirlendiği iddiası üzerine hakim Mario Carozza mezarın açılması kararı verdi

11 Şubat 2013 15:51

Nobel ödüllü ünlü Şilili şair Pablo Neruda’nın cesedinin otopsi için mezarından çıkartılacağı açıklandı.

Neruda'nın şöförü ve asistanı Manuel Araya geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, 1973’te Augusto Pinochet’nin gerçekleştirdiği darbeden kısa bir süre sonra prostat kanseri teşhisiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ünlü şairin aslında zehirlenerek öldürüldüğünü öne sürmüştü.

1971’de Nobel ödülünü kazanan Neruda, Şili devlet başkanı ve yakın dostu Salvador Allende’nin devrilmesi ve ölümüyle sonuçlanan darbeden 12 gün sonra 73 yaşında yaşamını yitirmişti.

Açıklamalardan sonra Allende’nin yanı sıra diktatörlük sırasında hayatını kaybeden 725 kişinin ölümlerini araştıran hakim Mario Carroza, Şili Komünist partisinden gelen talep uyarınca çalışmalara başladı.

Adli tıp uzmanları Neruda’nın hastanede verilen yüksek dozlu ilaçlar nedeniyle ölüp ölmediğinin vücut kalıntılarından saptanmasının zor olduğunu söyledi. Buna karşın Pablo Neruda Vakfı, hakim Mario Carroza’nın açtığı soruşturmayı desteklediği açıklamasını yaptı.

ETİKETLER

pablo nerudamezarsuikast

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24