Pablo Neruda’nın mezarı açılıyor



T24 - Nobel Edebiyat ödüllü sahibi şair Pablo Neruda'nın bir cinayete kurban gidip gitmediğini tespit etmek için mezarı açılacak. 1973’teki darbede öldürülen Devlet Başkanı Salvador Allende’nin yakın dostuydu. Şair darbeden 12 gün sonra hayatını kaybetmişti.





Haziran ayında geçmişiyle yüzleşen Şili'de bir yargıç zehirlendiği iddiaları üzerine Nobel ödüllü şair Pablo Neruda'nın 1973 yılındaki ölümünün araştırılması talimatı verdi.



1971 yılında Nobel Edebiyat Ödülünü kazanan Neruda'nın General Pinochet rejimi tarafından zehirlendiği iddialarının tekrar gündeme gelmesiyle yargıç Mario Carroza, Şili Komünist Partisinin Başkanı Guillermo Teillier’in Neruda'nın ölümünün araştırılmasını isteyen dilekçeyi kabul etmişti. Dilekçede otopsi yapılması için Neruda’nın mezarının açılması isteniyor.

Fırat Haber Ajansı'nda yer alan habere göre Şili Komünist Partisi, Neruda’nın prostat kanserinden ölmediğini, doktoru tarafından yapılan ne olduğu belirsiz bir enjeksiyonun ardından kalp krizi geçirdiğini belirtiyor.



Neruda'nın sekreteri ve şoförü Manuel Araya da rutin kanser tedavisi için hastaneye giden şaire "esrarengiz bir ilaç" enjekte edildiğini iddia etmişti.



Araya, Neruda'nın öldüğü gün hastane yatağından kendisini ve eşini arayarak doktorun uyurken kendisine bir ilaç enjekte etiğini söylediğini belirtmişti.



Neruda, 12 Temmuz 1904'te Şili'de doğdu. 1917-20 arasında ilk şiirlerini denedi. 1923'te babasının armağan ettiği saati ve elindeki üç beş parça ev eşyasını satarak, bunların geliriyle ilk şiir kitabı Crepusculario'yu (Akşam alacası) çıkarttı.



"Yirmi aşk şiiri ve umutsuz bir şarkı" isimli kitabı onun adını en çok duyuran kitabıdır ve daha 1961'de bu kitap Buenos Aires'teki Losada yayınevinde 1 milyonuncu baskı yaptı.



Pablo Neruda uzun süre Konsolosluk görevi de yaptı. Şili'de üniversiteli gençlerin devlet tarafından öldürülmesi üzerine konsolosluktan istifa etmişti. 1945’te Komünist Parti’ye katıldı. Milletvekili oldu, cumhurbaşkanlığına adaylığını koydu. Eylül 1973’teki darbede öldürülen Devlet Başkanı Salvador Allende’nin yakın dostuydu.





Nobel edebiyat ödüllü şair, Pinochet hükümeti tarafından Santiago'daki evi yağmaladıktan sonra, 23 Eylül'de gözaltına alınmış darbeden 12 gün sonra hayatını kaybetmişti.





Eski Devlet Başkanı Eduardo Frei de 1982 yılında fıtık ameliyatı olduktan sonra Neruda'nın öldüğü hastanede yaşamını yitirmişti. Frei'nin ailesi, General Pinochet'e muhalefet eden eski devlet başkanının zehirlendiğinden şüpheleniyor.





Şili'de 1972 ve 1990 yılları arasında iktidarda kalan General Pinochet'in diktatörlüğü sırasında işlenen 725 cinayetle ilgili soruşturma başlatılmıştı.









