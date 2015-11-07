Pablo Escobar’ın oğlu: Sinatra’nın kokain satıcılığının şarkıcılığından iyi olduğunu söyleyebilirim

Kolombiyalı uyuşturucu satıcısı Pablo Escobar’ın oğlu Sebastian Marroquin, ünlü oyuncu ve şarkıcı Frank Sinatra’nın babasının iş ortağı olduğunu iddia etti. Marroquin, "Sinatra’nın kokain satıcılığının şarkıcılığından iyi olduğunu söyleyebilirim" dedi.

soL Haber Portalı'nın haberine göre, Brezilya’da yayımlanan O Estado de Sao Paolo gazetesine konuşan Marroquin, Sinatra’nın babasının ABD’ye giren kokainin yüzde 80’ine yakın bir kısmını tedarik ettiği dönemde Miami’deki ortakları arasında yer aldığını iddia ederek, “Bu tür konuların belgesi olmaz, her şey sözle olur. Böyle olduğunu biliyorum çünkü babama çok yakındım. O ve ortakları da bu konuda konuşurdu” dedi.

“Size Sinatra’nın kokain satıcılığının şarkıcılığından iyi olduğunu söyleyebilirim” diyen Marroquin, “Sanki uyuşturucu kartelleri bir tek ABD’nin Meksika sınırının alt tarafında varmış gibi bir algı yaratılıyor. Miami karteli nerede? Ya da New York karteli? Chicago ya da Los Angeles kartellerinin başında kimler var? Mesele uyuşturucu olunca işin içine muazzam bir ikiyüzlülük giriyor” dedi.

Sinatra’nın mafyayla ilişkileri geçmişte de birçok kez gündeme gelmiş, Pablo Escobar’ın kardeşi Roberto Escobar, “Muhasebecinin Öyküsü” adlı kitabında ağabeyiyle birlikte Sinatra’yla Las Vegas’ta yedikleri bir yemeğin hikayesini de anlatmıştı.