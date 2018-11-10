Pablo Escobar'ın eşinden anı kitabı; 12 yaşında âşık olduğu adam nasıl uyuşturucu baronuna dönüştü?

Eşi, Pablo Escobar'ın 1993'te öldürülmesinden beri ilk kez anı kitabı yayımladı. 523 sayfalık kitapta 12 yaşında aşık olduğu adamın nasıl 'uyuşturu baronuna' ve 'psikopata' dönüştüğünü, bu yüzden çektiği acıları anlatan Maria Victoria Henao, verdiği röportajda da kocasının ulusa verdiği devasa zarardan ötürü tüm Kolombiyalılardan özür diledi.

Gelmiş geçmiş en acımasız suçlulardan biri olarak tarihe geçmekle birlikte bazılarınca mitleştirilen Pablo Escobar'a ışık tutan yeni bir kitap yayımlanıyor.

15 Kasım'da piyasaya çıkacak 'Pablo Escobar'la Hayatım ve Hapsim' isimli anı kitabının yazarı, bizzat uyuşturucu karteli baronunun eşi Maria Victoria Henao. Escobar'la hayatına ilk kez geniş çaplı açıklama getiren Maria Henao, kitabın girişinde "Yıllarca sakladığım sır" başlığı altında ıstırap dolu bir anısını aktararak işareti veriyor.

12 yaşındayken kendisinden 11 yaş büyük Pablo'ya aşık olup 14 yaşında hamile kalan, ama hamile olduğunu bilmeyen Maria'yı Escobar merdiven altı bir kliniğe götürüp zorla kürtaj yaptırmış. Sedyede yatarken yaşlı bir kadının rahmine bir sürü plastik tüp yerleştirdiğini, kendisine bunun hamileliği önleme yöntemi olduğunun söylendiğini aktaran Maria'nın ardından günlerce kanaması ve çok şiddetli ağrıları olmuş.

Sputnik'te yer alan habere göre aradan zaman ve epey terapi geçtikten sonra artık bunu en temel haklarının ihlali olarak gördüğünü ve kendini tecavüze uğramış hissettiğini belirten Maria, zorla kürtajı bugüne dek kendi çocuklarından bile saklamış.

"Cinsel ilişkiye hazır değilken"

"44 yıldır sakladığım bu acı sırrı açıklayacak cesareti bulmak için kendi tarihimle bağlantı kurup ruhumun derinliklerine inebilmem gerekiyordu" diyen Maria'nın aslında Pablo ile ilk cinsel beraberliği de zorla olmuş. Kitapta korkudan adeta felç geçirdiğini, çünkü hazır olmadığını, şehvet hissetmediği gibi bu mahrem temasın ne anlama geldiğini anlayabilecek donanıma sahip olmadığını anlatıyor.

Geriye kalan "acı, utanç, hayal kırıklığı"

Söze kocasının ulusa verdiği devasa zarardan ötürü tüm Kolombiyalılardan özür dileyerek başlayan Henoa, mülakat boyunca kocasından 'Pablo Escobar' diye söz etti. Hayatının aşkı olmuş adam için artık acı, derin utanç ve hayal kırıklığı karışımı bir his içinde olduğunu ifade etti.