Pablo Escobar'ın yeğeni anlattı: Amcamın evinde duvara gizlenmiş 18 milyon dolar buldum

Kolombiyalı uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın yeğeni, amcasının evlerinden birine saklanmış 18 milyon dolar nakit bulduğunu açıkladı.

The Independent'ta yer alan habere göre, Nicolas Escobar, kendisine bir 'vizyonun' yol gösterdiğini, paranın Medellin kentindeki dairelerin birinde tam olarak nerede olduğunu söylediğini iddia etti. Escobar, amcasının evlerinden birinde 18 milyon dolar bulduğunu söyledi ve bunun ilk sefer olmadığını ekledi.

Nicolas Escobar, 5 yıl yaşadığı evde evde altın bir kalem, uydu telefonları ve işlenmemiş bir film rulosu da bulduğunu söyledi.

Pablo Escobar, 1993'te baskında öldürülene kadar yıllarca Kolombiya hükûmetiyle savaş hâlinde oldu. Uyuşturucu baronu Escobar, 1970 ve 80'lerde ABD'de satılan kokainin yüzde 80'ini satıyordu. Escobar kısa zaman içinde 'dünyanın en zengin' insanı hâline gelmişti.