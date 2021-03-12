Pablo Escobar'ı öldürmesi için kiralanan İskoç paralı askerin hikâyesi

Steven Brocklehurst - BBC İskoçya

1989 yılında Peter McAleese adında bir İskoç'un liderliğindeki bir grup kiralık asker, dünyanın en tehlikeli adamını öldürme talimatıyla onun "suç imparatorluğuna" yollandı.

Dünyanın en büyük kokain üreticisi ve dağıtımcısıydı ve o yıllarda dünya kokain ticaretinin yüzde 80'ini kontrol ediyordu.

İngiltere ordusunun özel komando birliği SAS'ın eski bir mensubu olan McAleese ise, Escobar'ı yok etmesi için rakip uyuşturucu karteli tarafından kiralanmıştı.

İşte "Escobar'ı öldürmek" (Killing Escobar) adlı yeni bir belgeselde, bu suikast girişimi ve arkasındaki adamın hikayesi anlatılıyor.

McAleese kimdir?

Film yapımcısı David Whitney, 1942 Glasgow doğumlu Peter McAleese'in, "iç çalkantıları" olan karmaşık bir kişilik olduğunu söylüyor.

Glasgow'un hemen çeperindeki Riddrie'de, "gayet sert ve vahşi bir adam" olan babasının da yattığı meşum Barlinnie hapishanesinin yakınlarında büyüyen ve şu anda 78 yaşında olan McAleese, belgeselde, "Orduda öldürme eğitimi aldım ama savaşma içgüdülerim Glasgow'dan gelir" diyor.

17 yaşında evden ayrılan McAleese, içindeki saldırgan güdüleri kontrol edebilmek için orduya yazıldığını ve 22. özel komando birliği SAS'e alındığını anlatıyor.

1969'da ordudan ayrılmadan önceki en ağır savaş deneyimini SAS mensubu olarak katıldığı Borneo adasının ormanlarındaki çatışmalarda yaşadığını söylüyor.