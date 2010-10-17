-PAB İNGİLİZ GRUBU HEYETİ TÜRKİYE'DE TEMASLARDA BULUNACAK ANKARA (A.A) - 17.10.2010 - Parlamentolararası Birlik (PAB) İngiliz Grubu Heyeti, Türkiye'de temaslarda bulunacak. TBMM Basın Bürosundan yapılan açıklamaya göre, PAB Türk Grubu Başkanlığının daveti üzerine, PAB İngiliz Grubu Heyet Başkanı Lord Dykes ve beraberindeki heyet, temaslarına bugün başlayacak. Heyetin temasları 22 Ekime kadar sürecek. Konuk heyet, yarın PAB Türk Grubu Başkanı Fazilet Dağcı Çığlık ve PAB üyeleri ile daha sonra TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Zafer Üskül ile görüşecek.