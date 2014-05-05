P24'ün atölyesinde bu kez Nükleer Enerji Haberciliği tartışılacak

Hasan Cemal başkanlığında kurulan Bağımsız Gazetecilik Platformu P24'ün Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya Bölümü işbirliğiyle düzenlediği "Nasıl Yapılıyor/Nasıl Yapmalı" başlıklı gazetecilik atölyelerinin bu haftaki konusu “nükleer enerji haberciliği”.

Bahçeşehir Üniversitesi Galata Kampusu’nda 8 Mayıs’ta yapılacak atölye saat 15:00’te başlayacak.

Atölyede, Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İzak Atiyas, Bahçeşehir Üniversitesi Araştırma Görevlisi Leyla Bektaş, Marmara Üniversitesi’nde nükleer karşıtı muhalefet üzerine doktora çalışmasını sürdüren gazeteci Filiz Yavuz Çakıcı ve Açık Radyo’daki Ekonomi&Ekoloji programının yapımcılarından Taraf yazarı Pelin Cengiz birer sunum yapacaklar.

Atölye, P24’ten Yasemin Çongar’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilecek.

Atölyede, Türkiye’nin nükleer enerjiye geçiş sürecinin medyada yer bulma şekilleri, nükleer terminoloji, kamuoyunun farkındalık düzeyi, bilgilenme hakkı ve şeffaflık konusu, dünya deneyimi ele alınacak.

Nükleer enerji meselesini teknoloji, güvenlik, denetim, katılım, dış ilişkiler, ekonomi, atık yönetimi ve kaza riski bağlamında değerlendirecek olan konuşmacılar, bu kapsamda kamuoyunun bilgilenme hakkını gözeten bir haberciliğin nasıl olması gerektiğini atölye katılımcılarıyla tartışacaklar.

Atölyenin sonunda Bahçeşehir Üniversitesi öğrencileri ve dileyen diğer katılımcılardan “nükleer enerji haberciliği” konulu bir makale hazırlamaları istenecek ve konuşmacıların jüriliğinde yapılacak değerlendirmede en başarılı bulunan makaleye 250 avro ödül verilecek.

Atölyeye Bahçeşehir Üniversitesi dışından katılmak isteyen gazeteciler ve öğrenciler, e-mail ile info@platform24.orgadresine başvurabilirler.