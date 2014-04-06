P24'ün 3. gazetecilik atölyesinde 'ayrımcılık' masaya yatırılacak

Başkanlığını Hasan Cemal'in yaptığı Bağımsız Gazetecilik Platformu P24'ün Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi ile işbirliği içinde düzenlediği "Nasıl Yapılıyor-Nasıl Yapmalı" başlıklı gazetecilik atölyeleri devam ediyor.



İlki "ekonomi gazeteciliği", ikincisi 'polis-adliye gazeteciliği' alanında düzenlenen atölyelerin üçüncüsü, 'Ayrımcılık ve habercilik: Nasıl yapılıyor, nasıl yapmalı?' başlığıyla 10 Nisan Perşembe günü saat 13:00'te Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin Karaköy'deki binasında yapılacak.



Açılış konuşmalarını Radikal eski editörlerinden Tuğrul Eryılmaz ile Milliyet yazarı Mehveş Evin'in yapacağı atölyede Türkiye'de haberciliğin en önemli sorunlarından biri olan nefret söylemi, yabancı düşmanlığı, etnik, inanç, cinsiyet ve cinsel yönelim gibi alanlarda kullanılan dil, haber kurgusu ve algı üretimi ele alınacak.



Atölyedeki interaktif faaliyeti Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Mahmut Çınar ile Bianet editörü Haluk Kalafat birlikte yürütecekler.



Çalışmada belli-başlı sonut örnekler üzerine yoğunlaşılacak ve alternatif haber yazım ve kurgulama denemeleri yapılacak.



Atölye, soru/cevap/tartışma bölümünün ardından BAÜ İletişim Fakültesi öğrencilerine yarışma için bir metin-haber konusu önerilmesiyle sona erecek.



En iyi çalışma ödüllendirilecek



Moderatörlüğünü P24 Kurucu Üyesi, gazeteci Yavuz Baydar'ın yapacağı 'ayrımcılık haberciliği' atölyesi, öğrencilerin yanı sıra gazetecilerin katılımına da açık.



Atölyeye katılmak isteyen gazetecilerin e-mail ile info@platform24.org adresine başvuruda bulunmaları gerekiyor.



"Nasıl Yapılıyor-Nasıl Yapmalı" atölye dizisinin ilki; Hasan Cemal, Osman Ulagay, Uğur Gürses ve Benjamin Harvey'nin katılımıyla Murat Sabuncu'nun moderatörlüğünde, 27 Şubat Perşembe günü gerçekleştirilmişti.



Bunu daha sonra, 13 Mart tarihinde, T24 Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın'ın yönettiği, Hürriyet gazetesi yazarı Taha Akyol, Vatan gazetesi yargı muhabiri Kemal Göktaş, Milliyet Gazetesi Ankara Haber Müdürü Gökçer Tahincioğlu ve kıdemli basın hukuku uzmanı, Ceza Hukuku Derneği Başkanı Fikret İlkiz'in katıldığı 'yargı-polis muhabirliği; nasıl yapılıyor, nasıl yapmalı?' başlıklı atölye izlemişti.