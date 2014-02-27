P24 Gazetecilik Atölyeleri'ni başlattı, ilk sırayı ekonomi gazeteciliği aldı

Sinem Babul

P24 Bağımsız Gazetecilik Derneği’nin düzenlediği "Nasıl Yapmalı - Gazetecilik Atölyeleri"nin ilki “Ekonomi Gazeteciliği” atölyesi ile başladı. Serinin açılış konuşmasını yapan P24 Yönetim Kurulu Başkanı ve T24 yazarı Hasan Cemal, P24’ün ve atölyelerin amacının "Gazeteciliğin perişanları oynadığı bu dönemde bağımsız gazeteciliği ve mesleğinin çıtasını yükseltmek" olduğunu söyledi. Artı 1 TV'nin Ankara Temsilcisi ve T24 yazarı Murat Sabuncu'nun moderatörlüğünü yaptığı ilk panele T24 yazarı Osman Ulagay, Radikal yazarı Uğur Gürses ve uluslararası ekonomi haber ajansı Bloomberg'in Türkiye Bürosu Şefi Benjamin Harvey konuşmacı olarak katıldı. Bahçeşehir Üniversitesi'nin İletişim Fakültesi’yle birlikte düzenlenen panelde ekonomi gazeteciliğinin nasıl yapıldığı ve nasıl yapılması gerektiği tartışıldı. Aralarında Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Fatoş Adiloğlu'nun da olduğu yaklaşık 30 kişinin katıldığı atölyede, tecrübeli gazeteciler mesleki tecrübelerini, gözlem ve çıkarımlarını gazeteci adaylarıyla paylaştı.

Moderatör Murat Sabuncu, giriş konuşmasına geçen sene Eylül ayında kurulan P24'ü tanıtarak başladı. Sabuncu, "P24’ün gazeteciliğin siyasi ve ekonomik baskı altında olduğu bu dönemde, editöryal bağımsızlığı desteklemek amacıyla kurulan bir meslek örgütü olduğunu" söyledi. Sabuncu, "P24'ün amaçlarından birinin de genç profesyonellerle bir araya gelmek olduğunu" belirtti. Moderatör Murat Sabuncu, giriş konuşmasına geçen sene Eylül ayında kurulan P24'ü tanıtarak başladı. Sabuncu, "P24’ün gazeteciliğin siyasi ve ekonomik baskı altında olduğu bu dönemde, editöryal bağımsızlığı desteklemek amacıyla kurulan bir meslek örgütü olduğunu" söyledi. Sabuncu, "P24'ün amaçlarından birinin de genç profesyonellerle bir araya gelmek olduğunu" belirtti.

Sabuncu'nun kısa girişinden sonra sözü alan Hasan Cemal, "Mesleğe ekonomi gazeteciliği yaparak başladığını" vurguladı ve "Bu yıllarda, gazetelerde ekonomi sayfalarının olmadığını" hatırlattı. Gazetecilerin özellikle son dönemde yaşadığı sıkıntılara anlatan Cemal, "Bizler T24’te bağımsızlığı yakaladık. T24 bizim sığındığımız bir yer" dedi ve TBMM'den onay için Köşk'e gönderilen internet yasasına değindi. "İnşallah yeni internet yasasıyla orada da dilimiz kesilmez" diyen Cemal, "P24’ü kurmamızın tek amacı, mesleğimizin perişanları oynadığı bu dönemde bağımsız gazetecilik ve gazetecilik mesleğinin çıtasını yükseltmek" ifadesini kullandı.

Hasan Cemal, Başbakan Tayyip Erdoğan ve iktidarının medyaya müdahalesini de eleştirdi. İnternete düşen ses kayıtları ertesinde kamuoyunda "Alo Fatih Hattı" kalıbıyla anılan müdahalelere dair Cemal, "Türkiye’nin başbakanı telefon ediyor. MHP Genel Başkanı'nın altyazı olarak geçen haberini ‘çıkar’ diyor ve çıkarılıyor. Şimdi biz böylesine bir talimatla haber atılan bir gazetenin muhabiri, yöneticisi, patronu olarak sessiz kalırsak çekin kuyruğunu gitsin. Mesleğimizi bir yere getiremeyiz" dedi. Hasan Cemal, medyada yaşananları aktardıktan sonra "Mesleğimize dönük farkındalığı yaratabilmek adına böyle şeffaf bir dernek kurduk" dedi.

Cemal ardından Osman Ulagay, ekonomi gazeteciliğinin Türkiye’deki gelişimini ve sorunlarını anlattı. Ekonomi gazetecilerinin siyaset ve iş dünyasıyla ilişkilerinin nasıl olduğunu ve nasıl olması gerektiğini örneklerle aktaran Ulagay, katılımcılarla medya-iktidar ilişkisinin nasıl değişim göstereceği bilgisini paylaştı. Ulagay, son dönemde cemaat ve AKP çatısmasını örnek göstererek "Şu an medyadaki çatışma en üste seviyesini yaşıyor. Hiçbir dönmede bu kadar üst noktalara çıkmamıştı" dedi.

Radikal yazarı Uğur Gürses ekonomi gazeteciliğinin sayılarla ilişkisini, verilerle nasıl anlaşılıp anlamlandırılabileceğini anlattı ve güncel haberlerden örnekler vererek ekonomi haberlerini değerlendirdi. Ekonomi gazeteciliğindeki sorunları ve muhtemel çözümleri paylaşan Gürses, ekonomi gazeteciliğinin en önemli unsurunun habere bakış açısı olduğunun altını çizdi. Gürses, "Ekonominin finansallaşmasıyla binlerce veriyi okumak zorlaştı. Ekonomi haberciliğinde kilit nokta binlerce veri arasından sizin işinize yarayacak olanı filtrelemek ve analiz etmek" dedi.

Atölyede son olarak Bloomberg Türkiye Bürosu Şefi Benjamin Harvey deneyimlerini ve gözlemlerini paylaştı.

Atölyenin sonunda katılan öğrencilere ödüllü makale ödev verildi. Sabuncu, gazetecilik öğrencilerinden "Yapacağınız haberle ilgili patronunuzdan ya da bir siyasetçiden telefon aldınız. Ne yapardınız?" sorusunun yanıtına dair bir yazı yazmalarını istedi. Sabuncu, konuşmacıların jüriliğinde seçilecek en iyi yazıyı yazan öğrenciye küçük bir ödül vereceklerini söyledi.