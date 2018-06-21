P24'ten Mezopotamya Ajansı'nın haberi üzerine açıklama

Avukat Melike Polat, 20 Haziran 2018’de Mezopotamya Ajansı’nda yayınlanan, gazeteci Nedim Türfent’in açıklamalarının P24 tarafından yanlış anlaşıldığına dair haber üzerine bir açıklama yaparak, “P24’ün haberinde yer alan tüm ifadeler, cezaevinde Türfent’e yaptığım ziyaret sırasında bizzat kendisinden işittiğim ifadelerdir” dedi.

15 Aralık 2017’de “örgüt üyeliği” suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan, KHK ile kapatılan Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabiri Türfent, avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamada, 11 Haziran’da Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nde kendisiyle görüşen Polat’ın AİHM ve AYM süreci ile istinaf başvurusundan bihaber olduğuna ilişkin beyanlarının yanlış anlaşıldığını söylemişti. Haber üzerine Polat tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“13 Haziran 2018 tarihinde P24 sitesinde Melike Polat-Özgün Özçer imzasıyla yayınlanan “Ataman ve Türfent cezaevindeki keyfî uygulamaları anlattı” başlıklı haberde Nedim Türfent’e atfen yer alan tüm ifadeler, 11 Haziran’da Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nde Türfent’e yaptığım ziyaret sırasında bizzat kendisinden işittiğim ifadelerdir. Türfent’in cezaevi koşulları ve hukukî süreçle ilgili olarak tarafıma söyledikleri, söz konusu haberde olduğu gibi, Türfent’in ifadelerinde hiçbir ekleme ve değişiklik yapılmaksızın aktarılmıştır.

Türfent’e atfen “Biz” öznesiyle yapılan ve Mezopotamya Ajansı’nın 20 Haziran tarihli haberinde yer alan açıklamadan, 13 Mayıs 2016’da tutuklanan, 17 Aralık 2017’de hüküm giyen, 2 Ocak 2018’de hükme ilişkin gerekçeli kararı açıklanan Nedim Türfent adına AYM ve AİHM başvurularının henüz yapılmamış olduğunu ve bu ay sonunda yapılacağını öğrendim. Türfent hakkındaki hukukî süreci bugüne kadar olduğu gibi hem bireysel olarak hem P24 adına yakından izlemeye devam edeceğim.”

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre Türfent, şunları söylemişti:

“Geçtiğimiz günlerde bizi cezaevinde ziyaret eden P24 avukatlarından Sayın Melike Polat’a ve tüm P24 ailesine yaptıkları haber ve cezaevine yaptıkları dayanışma ziyareti için teşekkürlerimizi sunarız. Daha ilk günde, ilk duruşmada yanımızda olan P24 bugün halen aynı tutumundayken, tüm yargılama sürecini de yakinen takip etmeleri elzemdir. Bununla birlikte, geçtiğimiz günlerdeki ziyaretin akabinde P24’ün internet sitesinde yayımlanan haberde kimi ifadelerimin, beyanlarımın bir yanlış anlaşılma sonucu kamuoyuna yanlış yansıdığını ifade etmek istiyorum. Haberde geçen ve benim AİHM, AYM süreci ile istinaf başvurusundan bihaber olduğuma yönelik ibareler, yanlış anlaşılmıştır. Yargılama ve istinaf sürecinde adım adım büyük emek sarf eden Avukatlarım Sayın Barış Oflas, Sayın Harika Günay Karataş ve Sayın Veysel Ok ile Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği’nin (MLSA) hukuki desteği için şükran borcumu huzurunuzda bir kez daha beyan etmek istiyorum.”