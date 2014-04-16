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P24 paneli: Sosyal medya hakkında her şey ve sorumlu özgürlüğün hukuku

Gazetelerin katılımına açık panelin sonunda, Bahçeşehir Üniversitesi öğrencileri arasında "sosyal medya" konusunda verilecek bir ödevle ödüllü yarışma düzenlenecek.

16 Nisan 2014 15:47

Hasan Cemal başkanlığında kurulan Bağımsız Gazetecilik Platformu P24'ün Bahçeşehir Üniversitesi'nin işbirliğiyle düzenlediği "Nasıl Yapılıyor/Nasıl Yapmalı" başlıklı gazetecilik atölyeleri "sosyal medya" konulu panel ile devam ediyor. Bahçaşehir Üniversitesi'nin Karaköy'deki İletişim Fakültesi binasında yapılacak panel bugün (17 Nisan Perşembe) saat 14:00'te başlayacak.

T24 Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın'ın moderatörlüğünde yapılacak panelde ceza hukuku profesörü Ersan Şen, Linkedin ve Foursquer'in Türkiye Temsilciliği'ni de yürüten Publik İletişim'in kurucu ortağı ve sosyal medya uzmanı Volkan Çağsal ile Bahçeşehir Üniversitesi'nden Yard. Doç. Burçe Çelik birer sunum yapacaklar.

Akın'ın "medya ve sosyal medya etkileşimi" konusundaki gelişmeleri ele alacağı panelde Volkan Çağsal "sosyal medyanın mantığı, gelişimi, terminolojisi ve sosyal medyada marka ve itibar ile reklam kampanyalarının etkili yönetimi" konularında bir sunum yapacak.

Prof. Ersan Şen, Türkiye'de yasaklamalarla tartışma konusu olan sosyal medya hukuku üzerine yapacağı sunumda, tartışmalı karar ve uygulamalar, sosyal medyada özgürlük ve sorumluluk dengesi, bu konuda dünya uygulamaları üzerinde duracak. Şen, sosyal medyada özgürlüğü kişilik haklarının etkili korunması eşliğinde de değerlendirecek.

Yard. Doç. Burçe Çelik de, "sosyal medya ve gündem yaratma" konusunda bir sunum yapacak.

Gazetelerin katılımına açık panelin sonunda, Bahçeşehir Üniversitesi öğrencileri arasında "sosyal medya" konusunda verilecek bir ödevle ödüllü yarışma düzenlenecek.

Atölyeye katılmak isteyen gazetecilerin e-mail ile info@platform24.org adresine başvuruda bulunmaları gerekiyor.

 

Dördüncü gazetecilik atölyesi

 

"Nasıl Yapılıyor-Nasıl Yapmalı" atölye dizisinin ilki, "ekonomi gazeteciliği" konusunda Hasan CemalOsman UlagayUğur Gürses ve Benjamin Harvey'nin katılımıyla Murat Sabuncu'nun moderatörlüğünde, 27 Şubat Perşembe günü gerçekleştirilmişti.
Bu paneli 13 Mart Perşembe günü Doğan Akın'ın yönettiği, Hürriyet gazetesi yazarı Taha Akyol, Vatan gazetesi yargı muhabiri Kemal Göktaş, Milliyet Gazetesi Ankara Haber Müdürü Gökçer Tahincioğlu ve kıdemli basın hukuku uzmanı, Ceza Hukuku Derneği Başkanı Fikret İlkiz'in katıldığı 'yargı-polis muhabirliği; nasıl yapılıyor, nasıl yapmalı?' başlıklı atölye izlemişti. 

10 Nisan Perşembe günü Yavuz Baydar'ın moderatörüğünde yapılan üçüncü P24 atölyesinde "Arımcılık ve Habercilik" konusu ele alındı. Açılış konuşmalarını Radikal eski editörlerinden gazeteci Tuğrul Eryılmaz ile Milliyet yazarı Mehveş Evin'in yaptığı atölyede Türkiye'de haberciliğin en önemli sorunlarından biri olan nefret söylemi, yabancı düşmanlığı, etnik, inanç, cinsiyet ve cinsel yönelim temelli alanlarda kullanılan dil, haber kurgusu ve algı üretimi ele alındı. Atölyedeki  interaktif faaliyeti  Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Mahmut Çınar ile Bianet editörü Haluk Kalafat birlikte yürüttüler.

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