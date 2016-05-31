P24 Hukuk Birimi sorumlusu Veysel Ok'a 301 davası yolda

Bağımsız Gazetecilik Platformu Punto 24’ün (P24) Hukuk Birimi sorumlusu avukat Veysel Ok hakkında, Özgür Düşünce gazetesine verdiği bir mülakatta Sulh Ceza Hâkimliklerine yaptığı eleştiriler nedeniyle Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 301. maddesinden soruşturma açılması için bakanlıktan izin istendi.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği’nin talebiyle başlatılan soruşturmada, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Nuri Gür, Adalet Bakanlığı’ndan Ok’un soruşturulması için izin talep etti.,

Daha önce, Cumhurbaşkanlığı'nın suç duyurusu üzerine Özgür Düşünce muhabiri Cihan Acar hakkında kanunun aynı maddesinden dava açılmıştı. Veysel Ok’un sulh ceza hâkimliklerine ilişkin eleştirilerinin haberleştirildiği 24 Aralık 2015 tarihli söyleşi davaya gerekçe olarak gösterildi.

Söz konusu söyleşide Ok, “Eskiden, ifade özgürlüğünü dikkate alan savcı ve hâkimlere denk gelme ihtimali yüksekti. Ama bu dönem en büyük fark yargı mensuplarının tek renkte olması. Son iki yıldır karşılaştığımız hemen hemen tüm yargı mensupları tek renkli, tek fikirli. Sulh Ceza Hâkimlerini görüyoruz. Buralarda görülen davalarda ne savunma, ne itiraz işliyor. Şu anda bütün gazeteciler sürekli 12 tane Sulh Ceza Hâkimliğine çıkıp duruyor. Bu hâkimlerin paylaşımları ve sempatileri belli. Bu anlamda hâkimlere karşı savunmanız istediğiniz kadar güçlü olsun kararı etkileyemiyor” ifadelerini kullanmıştı.

Savcılığın hakkında soruşturma başlatabilmek için Adalet Bakanlığı’nın iznini beklediği Veysel Ok’un konuya ilişkin açıklaması şöyle:

“Yıllardır ifade özgürlüğü hakkı kısıtlanan gazetecilerin, yazarların ve akademisyenlerin avukatlığını yapıyordum ve bütün savunmalarımda aslında savunduğumuz ifade özgürlüğünün herkesin hakkı olduğunu belirtiyordum. Savunmalarım beni haklı çıkardı. Şimdi ben de kendi ifadelerim nedeniyle yargılanacağım ve gene herkes için ifadeye özgürlüğü savunacağım.”

Hrant Dink TCK 301'den 6 ay ceza almıştı

TCK’nın 301. maddesi geçmiş dönemde birçok gazeteci ve yazara karşı kullanıldı. Hrant Dink 2004 yılında yazdığı bir makale nedeniyle TCK 301. maddeden “Türklüğe hakaret” suçlamasıyla yargılandı ve aksi yönde verilen bilirkişi raporuna rağmen altı ay hapis cezası almıştı. Hasan Cemal, Orhan Pamuk, Murat Belge aynı maddeden yargılanan isimler arasında.

TCK'nın 301. maddesi şöyle:

“MADDE 301. - (1) Türklüğü, Cumhuriyeti veya Türkiye Büyük Millet Meclisini alenen aşağılayan kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini, Devletin yargı organlarını, askerî veya emniyet teşkilatını alenen aşağılayan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Türklüğü aşağılamanın yabancı bir ülkede bir Türk vatandaşı tarafından işlenmesi hâlinde, verilecek ceza üçte bir oranında artırılır.

(4) Eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz.”