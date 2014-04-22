P24 atölyelerinin bu haftaki konusu; kentleşme

Hasan Cemal başkanlığında kurulan Bağımsız Gazetecilik Platformu P24'ün Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya Bölümü işbirliğiyle düzenlediği "Nasıl Yapılıyor / Nasıl Yapmalı" başlıklı gazetecilik atölyelerinin bu haftaki konusu; kentleşme. Bahçeşehir Üniversitesi'nin Karaköy'deki İletişim Fakültesi binasında gerçekleşecek olan panel 24 Nisan Perşembe günü saat 14:00'te başlayacak.

1960’larda nüfusunun yüzde 40’ı kırsal alanda yaşayan Türkiye'nin bugün yüzde 70’inden fazlasını kentli nüfus oluştururuyor. Nüfusu, geçen 50 yılda 1.5 milyondan 14 milyonu aşan bir seviyeye ulaşan İstanbul’da insanlarının oy verme kalıplarından çevre riskine ve yolsuzluğa dek pek çok durumun kökeninde kentleşme ve kente dair konular yatıyor. İstanbul’da ve Türkiye’de sosyal, ekonomik ve politik eğilimlere dair büyük ipuçları barındıran kentleşme, Türkiye medyasında da giderek artan bir önemle ele alınıyor. Alanının önde gelen dört isminin katılımıyla gerçekleşecek oturumda, “mega projeler”, ulaşım politikaları, kültürel mirasın korunması, kentsel dönüşüm gibi meselelere habercilik pratikleri ekseninde bakılacak.

P24’ün kurucularından gazeteci Andrew Finkel ve Bahçeşehir Üniversitesi’nden Arş. Gör. Leyla Bektaş’ın moderatörlüğünde yapılacak olan panelde, Radikal Gazetesi Haber Müdürü Ömer Erbil, İstanbul Şehir Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Şehir Araştırmaları Merkezi Direktörü Prof. Dr. Murat Güvenç, Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Alessandra Ricci, EMBARQ Sürdürülebilir Ulaşım Derneği Kurucusu ve Yönetim Kurulu Üyesi Sibel Bulay sunum yapacak.

Basının kente ve kent haberciliğine bakışını Radikal gazetesinin yaklaşımı üzerinden ele alacak olan Ömer Erbil, İstanbul’da gerçekleşen kentsel dönüşümde önemli haber hikâyelerine dikkat çekecek ve kentsel dönüşümün saklı kalan yönlerini konuşacak.

Türkiye’nin önde gelen şehir plancılarından Prof. Dr. Murat Güvenç, kentin gelecekteki gelişimine ve mega projelere dair genel bir değerlendirme yapacak. Ayrıca gazetecilere, kentsel olayların nasıl değerlendirilebileceğine dair kendi araştırma merkezi tarafından geliştirilen yenilikçi araçlar önerecek.

İstanbul’un Küçükyalı bölgesinde başarılı bir arkeolojik parkın kurulmasının arkasındaki itici güç olan Yrd. Doç. Dr. Alessandra Ricci, İstanbul’un, özellikle de kaybolmaya yüz tutan Bizans kültürel mirasının neden savunulması gerektiğini ele alacak.

İstanbul’un metrobüs projesinin öncülerinden olan Sibel Bulay da ulaşım ihtiyaçları konusunda halkın kavram yanılgısını ve Türkiye metropoliten alanlarındaki ulaşım politikasını değerlendirecek.

Sunumların ardından Andrew Finkel ve Arş. Gör. Leyla Bektaş katılımcı öğrencilerle bir atölye gerçekleştirecek. Atölyeye katılmak isteyen gazetecilerin e-mail ile info@platform24.org adresine başvuruda bulunmaları gerekiyor.

P24’ün beşinci gazetecilik atölyesi

"Nasıl Yapılıyor-Nasıl Yapmalı" atölye dizisinin ilki, "ekonomi gazeteciliği" konusunda Hasan Cemal, Osman Ulagay, Uğur Gürses ve Benjamin Harvey'nin katılımıyla Murat Sabuncu'nun moderatörlüğünde, 27 Şubat Perşembe günü gerçekleştirilmişti.

Bu paneli 13 Mart Perşembe günü Doğan Akın'ın yönettiği, Hürriyet gazetesi yazarı Taha Akyol, Vatan gazetesi yargı muhabiri Kemal Göktaş, Milliyet Gazetesi Ankara Haber Müdürü Gökçer Tahincioğlu ve kıdemli basın hukuku uzmanı, Ceza Hukuku Derneği Başkanı Fikret İlkiz'in katıldığı 'yargı-polis muhabirliği; nasıl yapılıyor, nasıl yapmalı?' başlıklı atölye izlemişti.

10 Nisan Perşembe günü Yavuz Baydar'ın moderatörüğünde yapılan üçüncü P24 atölyesinde "Arımcılık ve Habercilik" konusu ele alındı. Açılış konuşmalarını Radikal eski editörlerinden gazeteci Tuğrul Eryılmaz ile Milliyet yazarı Mehveş Evin'in yaptığı atölyede Türkiye'de haberciliğin en önemli sorunlarından biri olan nefret söylemi, yabancı düşmanlığı, etnik, inanç, cinsiyet ve cinsel yönelim temelli alanlarda kullanılan dil, haber kurgusu ve algı üretimi ele alındı. Atölyedeki interaktif faaliyeti Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Mahmut Çınar ile Bianet editörü Haluk Kalafat birlikte yürüttüler.

17 Nisan'da gerçekleşen P24’ün gazetecilik atölyelerinin dördüncü konusu ise sosyal medyaydı. T24 Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın moderatörlüğünde gerçekleşen panelde sosyal medya ve özgürlük hukuku tartışılmıştı. Panele ceza hukuku profesörü Ersan Şen, Linkedin ve Foursquer'in Türkiye Temsilciliği'ni de yürüten Publik İletişim'in kurucu ortağı ve sosyal medya uzmanı Volkan Çağsal ile Bahçeşehir Üniversitesi'nden Doç. Burçe Çelik konuşmacı olarak katılmıştı.