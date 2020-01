P24, AB Araştırmacı Gazetecilik Ödülü verecek; son katılım tarihi 16 Nisan

Kurucu başkanlığını Hasan Cemal'in yaptığı Bağımsız Gazetecilik Platformu P24, AB Araştırmacı Gazetecilik Ödülü'nün üçüncüsünü düzenliyor. 2015 ve 2016'dan sonra bu yıl da düzenleyiciliğini AB adına P24'ün üstlendiği ödül için 1 Ocak-31 Aralık 2016 arasında Türkiye'de yayınlanmış haberler aday gösterilebilecek.

Ödül için aday gösterilecek haberlerin AB ile eşgüdüm halinde belirlenen koşullara uygun olması ve 1 Ocak-31 Aralık 2016 tarihleri arasında Türkiye'de yayımlanmış olması gerekiyor. Ödül için son katılım tarihi 16 Nisan 2017.

Katılım koşulları ve ödülle ilgili ayrıntılar buradan okunabilir.

Kapsam

AB araştırmacı gazetecilik ödülü, araştırmacı gazetecilerin kayda değer başarılarını kutlamayı, desteklemeyi ve Batı Balkan ülkeleri (Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Makedonya, Karadağ ve Sırbistan) ile Türkiye’deki araştırmacı gazetecilik kalitesinin görünürlüğünü geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Medyada ifade özgürlüğünün garanti altına alınmasına yönelik büyük ihtiyaca önem veren AB Genişleme stratejisi doğrultusunda Avrupa Komisyonu Genişleme Direktörlüğü tarafından belirlenen ödül, reform süreçlerinin izlenmesi ve AB’ye katılım yolundaki tarihi ivmenin sürdürülebilmesi için araştırmacı gazeteciliğin desteklenmesini hedefliyor.

AB Araştırmacı Gazetecilik Ödülü 2015, 2016 ve 2017 yıllarında (bir önceki yıl yayınlanmış çalışmalar için) yedi ülkede verilecektir.

Ödülün verileceği yedi ülke için üç yıl süresince ayrılan toplam ödül fonu 210.000 Euro olarak belirlenmiştir. Ülke başına yıllık ödül fonu 10.000 Euro’dur. Her yıl, her ülkede 1 ila 3 gazeteci ödüllendirilecek ve her birine 3000 ila 5000 Euro ödül verilecektir.

Ödül yönetimi, Avrupa Komisyonu’nun bu amaçla seçtiği Ljubljana’daki Barış Enstitüsü’nün (Peace Institute) koordinatörlüğündeki sivil toplum kuruluşlarının bölgesel ortaklığıyla yapılacaktır. Ödüllendirme prosedürleriyle ilgili tüm önemli aşamalar Avrupa Komisyonu’nun denetimi ve onayına tabi olacaktır.

Adayların davet edilmesi

AB Araştırmacı Gazetecilik Ödülü’nü yöneten sivil toplum kuruluşları bölgesel ortaklığının üyesi olan P24 ödül için adaylıklarda şu koşulları aramaktadır:

- 1 Ocak-31 Aralık 2016 tarihleri arasında Türkiye’de yayınlanmış olan ve ülkede iktidarın kötüye kullanımı ve temel hak ihlalleri, yolsuzluk, organize suç gibi toplumsal meseleler üzerine yapılmış ve ancak bu sayede kamuoyunun haberdar olabildiği araştırmacı gazetecilik haberleri aday gösterilebilir.

- Basın, radyo, televizyon, internet ya da bunların birleşimi dahil olmak üzere Türkiye’deki her türlü medya organında yayınlanmış araştırmacı gazetecilik çalışmaları AB Araştırmacı Gazetecilik Ödülü için aday gösterilebilir.

- Tek bir gazeteci ya da bir grup gazeteci ödüle aday gösterilebilir. Yarışma, medyada profesyonel olarak faaliyet gösteren (örneğin: tam zamanlı çalışma, şerefiye karşılığında çalışma/ serbest çalışma gibi) gazetecilere açıktır.

- Yarışmada genç bir araştırmacı gazeteci tarafından yapılmış en iyi haber alt kategorisi bulunmaktadır. Genç araştırmacı gazeteciler, genel ödül için de yarışabilir.

- Türkiye medyasında, Türkiye’de yaşayan okur ve izleyici kitlesine yönelik olarak Türkçe veya Türkiye’de yaygın olarak konuşulan dillerden birinde basılı ya da görsel olarak yayınlanmış araştırmacı gazetecilik haberleri ödüle aday gösterilebilir.

- Türkiye medyasında, Türkiye’de yaşayan okur ve izleyici kitlesine yönelik olarak Türkçe veya Türkiye’de yaygın olarak konuşulan dillerden birinde yayınlanan araştırmacı gazetecilik çalışmaları için yapılan adaylık başvurularına, çalışmanın Türkçe çevirisi de eşlik etmelidir.

Türkiye’de, 2016 yılında yayınlanmış çalışmalar için verilecek olan 2017 ödülünün fonu 10.000 Euro olarak belirlenmiştir.

En fazla üç en iyi adaylığa ödül verilecektir.

Her bir adaylığa verilecek ödül 3000 ila 5000 Euro arasında olacaktır.

"Genç bir gazeteci tarafından yapılan en iyi araştırmacı gazetecilik çalışması" alt kategorisinde verilecek ödül 3000 Euro tutarındadır.

Başvuruların/adaylıkların teslimiyle ilgili detaylı bilgileri internet sitemizde bulabilirsiniz:

www.platform24.org

Son başvuru tarihi: 16 Nisan 2017

Daha fazla bilgi edinmek için: EUAward@platform24.org