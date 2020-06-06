P&G Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Tunaoğlu: Plastiğe dönüş başlıyor

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, bugünkü köşesinde P&G Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Tunaoğlu ile gerçekleştirdiği podcast yayınından anekdotlar aktardı. Yeni tip Koronavirüs salgını sürecinde birçok sektör düşüş yaşarken P&G’nin yükselişe geçtiğini ifade eden Özkök, Tunaoğlu’nun plastik kullanımının geri döndüğünü ifade ettiği sözlerine dikkati çekti.

Tunaoğlu’nun, “Suda plastik şişeyi hayatımızdan çıkarmaya hazırlanıyorduk. Ancak plastiğe dönüş başlıyor. Çünkü korona yepyeni hijyen koşulları gerektiriyor. Cam eşyayı temizlemek zor olduğu için su ve her tür sıvı kabında yine plastik malzemeye dönülecek” sözlerini aktaran Özkök, 90 günlük karantina sürecinde sabun ve özellikle antibakteriyel sabun talebinde büyük bir patlama yaşandığını da belirtti.

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