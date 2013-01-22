Ozzy Osbourne'un evinde yangın çıktı

Dünyaca ünlü heavy metal solisti ve besteci Ozzy Osbourne evinde çıkan yangın nedeniyle hastanelik oldu.

Ozzy Osbourne'ün eşi ve menajeri olan Sharon'ın yaktığı mumu söndürmeyi unutması nedeniyle yaşanan yangında, devrilen mum oturma odasının alev almasına neden oldu.

Devrilen yağ mumuna su atarak müdahale ettikleri için bir anda yayılan yangını kendileri söndüremeyen çiftin imdadına itfaiye yetişti.

hurriyet.com.tr'de yer alan habere göre, kendi televizyon programı 'The Talk'ta olayı anlatan Sharon, eşi Ozzy Osbourne'un yanan eli nedeniyle operasyon geçirdiğini söyledi.

Ozzy'nin saçının önünün de yanarak yok olduğunu dile getiren Sharon, "Ozzy yolunmuş tavuklara döndü. Biz, iki salak, Three Stooges'taki gibiydik" diye konuştu.