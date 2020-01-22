Ozzy Osbourne kendisine Parkinson teşhisi konulduğunu açıkladı

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Uzun süredir sağlık problemleri yaşayan müzisyen Ozzy Osbourne, kendisine Parkinson hastalığı teşhisi konulduğunu açıkladı.

Good Morning America programına konuk olan Osbourne, 2019'u "hayatının en acılı ve kötü yılı" olarak nitelendirdi. Kendisine Parkinson teşhisi konulduğunu duyuran müzisyen, bir konserden sonra düştüğü için boynundan ameliyat olmak zorunda kaldığını, ancak bu operasyonun sinirlerine zarar verdiğini ifade etti.

71 yaşındaki Osbourne, "Ameliyat sebebiyle kollarım hissizleşti, bacaklarımı hissetmiyorum. Bunun sebebi Parkinson mu yoksa ameliyat mı bilmiyorum, çünkü operasyon sırasında sinirlerimi kestiler. İşte problem de bu" dedi.

Osbourne geçen Ekim ayında Avrupa turnesini sağlık sorunlarının devam ettiğin ifade ederek ikinci defa ertelemiş ve hayranlarına kapsamlı bir açıklama yapmadan "ölmüyorum" demişti.