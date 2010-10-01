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Kültür-Sanat

Ozzy Osbourne İstanbul'u salladı

Ozzy Osbourne 30 Eylül günü İstanbul'da unutulmaz bir konser verdi. Efsanevi müzisyen, genç müzisyenlere taş çıkaracak bir performansı sergiledi.

01 Ekim 2010 03:00

T24- Ozzy Osbourne 30 Eylül günü Türk seyircisiyle buluştu. 62 yaşındaki efsanevi müzisyen, yıllardır beklenen buluşmada genç müzisyenlere taş çıkaracak performansı ile heavy metal severlere unutulmaz bir gece yaşattı.



Turkcell Kuruçeşme Arena'da saat 21.00'da sahene alan sanatçı konseri "Bark At The Moon" şarkısı ile açtı.


27 konserlik "Scream" turnesinin 25. konseri olan İstanbul ayağına Azerbaycan, Gürcistan ve Yunanistan'dan gelen seyirciler de dahil 10 bini aşkın müziksever katıldı.


Osbourne kendisini görüntüleyen foto muhabirlerine bir de sürpriz hazırlamıştı: sahneden muhabirlerin üzerine köpük sıktı.


Mr Crowley, Shot In The Dark, Iron Man, Let Me Hear You Scream gibi şarkıların yanı sıra Fairies Wear Boots, Paranoid gibi Black Sabbath klasiklerini de seslendiren Ozzy Osboune, İstanbul'a defalarca iltifat etti.


Gecenin bir başka ilgi çeken ismi de gitar soloları ile Gus G oldu.Hayranlarının unutamayacağı bir konser veren Ozzy saat 23.30'da  sahneden ayrıldı.


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